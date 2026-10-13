推动科创与科普双向赋能 温州两家单位入选星火科技馆试点

温州日报 2026-10-13 08:16:28

近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单，我市龙湾中国眼谷小镇（温州眼健康产业投资建设有限公司）、浙江长生老号控股集团有限公司两家单位榜上有名。据悉，此次浙江共10家单位入选。

温州网讯 近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单，我市龙湾中国眼谷小镇（温州眼健康产业投资建设有限公司）、浙江长生老号控股集团有限公司两家单位榜上有名。据悉，此次浙江共10家单位入选。

龙湾中国眼谷小镇是温州医科大学附属眼视光医院与龙湾区政府共建的眼健康科创产业综合体，也是全国首个专注眼健康的产业创新综合体，已打造眼健康科普馆、眼视光探索馆、温州新质生产力展示馆、眼谷之瞳等沉浸式科普场馆。据介绍，眼健康科普馆通过趣味互动装置了解眼睛构造、视觉形成原理，可学习护眼知识。眼视光探索馆沿着眼视光发展史时间线，展示眼科学发展历程。温州新质生产力展示馆展示前沿眼健康科技成果与产业创新。眼谷之瞳展示高分辨率视觉脑机接口等前沿设备。与此同时，小镇通过VR交互、数字展陈、实物模型搭建多元互动体验空间，开展“小小眼科医生”等特色科普活动，常态化开展研学体验、科普讲座、视力筛查等特色科普服务，已获评国家3A级旅游景区，成为温州中小学生研学实践的重要目的地、亲子出游的科普休闲目的地。

作为苍南县中医药产业龙头企业，长生老号集团将科普融入企业发展，依托中医药（参茸）博物馆、非遗工坊等载体，构建“中医药文化+非遗体验+康养旅游”的科普模式。博物馆展厅面积3100平方米，设传统中医药文化馆、野山参馆、药食同源展示厅等二十多个功能区块，与浙江大学、温州医科大学、温州理工学院等院校共建教学研学基地 ，开展中医药文化普及与创新创业实践。是浙南闽北首家具有中医药参茸特色的科普博物馆，年均接待公众超5万人次。

园区（企业）星火科技馆是中国科协打造的社会化科普阵地，场馆依托企业、园区现有场地资源，坚持“依托现有、不搞新建、公益开放、产业特色”四大原则。深度挖掘展示产业技术原理、研发制造流程、产品应用场景等内容，面向社会公众开展产业科普、工艺科普、工业文化和工匠精神宣传，推动科技创新资源向科普公共服务资源转化，实现科创与科普双向赋能。

市科协相关负责人表示，接下来将持续对接指导试点单位做实做好星火科技馆培育建设，协助完善科普运营机制，培育科普人才队伍，开发特色科普课程、研学实践活动，讲好企业产业创新科普故事。

来 源：温州日报

原标题： 推动科创与科普双向赋能 我市两家单位入选星火科技馆试点

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com