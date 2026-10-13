温州双线联动深耕入境游市场

温州日报 2026-10-13 08:16:00

近日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年1—9月，温州入境游市场延续增长态势，全市入境过夜游客16.47万人次，同比增长29.5%；实现旅游（外汇）收入1.59亿美元，同比增长39.24%。其中，港澳入境过夜游客13171人次，同比增长64.78%，香港市场增幅达79.58%。

港澳旅行商踩线团体验楠溪江竹筏漂流。图片由温州市文广旅局提供

温州网讯 近日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年1—9月，温州入境游市场延续增长态势，全市入境过夜游客16.47万人次，同比增长29.5%；实现旅游（外汇）收入1.59亿美元，同比增长39.24%。其中，港澳入境过夜游客13171人次，同比增长64.78%，香港市场增幅达79.58%。港澳市场已成为温州入境游复苏进程中最具活力的增长极。

数据的背后，是温州对港澳市场持续深耕的一系列动作。今年，市文广旅局聚焦港澳这一入境游核心增长市场，同步启动两大专项推广行动，以“KOL采风种草+旅行商深度踩线”的组合模式，精准对接大湾区客源市场，为温州入境游持续复苏注入新动能。

中秋、国庆节前，“诗画浙江”港澳KOL采风团开启温州探访行程，全程以年轻博主的第一视角镜头，向港澳及海外“Z世代”群体立体呈现温州山海与人文共生的鲜活面貌。

紧接着，由20名港澳头部旅行商组成的踩线团，分别从香港、澳门直飞抵达温州龙湾国际机场，开启深度考察。踩线团先后走访楠溪江、百丈漈、朔门古港遗址等温州核心点位，沉浸式体验“中国第一高瀑”百丈漈的侠气、朔门古港遗址的海丝底蕴，实地了解温州“文旅+康养”跨界融合的创新成果，同步联动丽水优质文旅资源，打通浙南跨区域旅游产品链路。

两场活动期间，市文广旅局分别与港澳博主、入境旅行商开展面对面座谈交流：面向年轻博主，重点收集关于优化行程节奏、增设半自由行产品、补齐休闲配套短板等多维度真实反馈，为后续入境游产品向年轻群体迭代提供直接参考；面向旅行商代表，围绕跨区域线路串联设计、大湾区客源精准引流、入境游产品优化等核心议题深入磋商，为面向港澳市场量身定制高适配度特色线路打下坚实基础。

此次双线并行的港澳推广行动，是温州在浙江省文化广电和旅游厅的指导支持下，深耕入境游重点客源市场的一项关键布局。年轻达人的真实体验反馈与旅行商的专业产品视角互为补充，形成了“内容种草—产品落地”的完整闭环，为温州进一步优化港澳市场产品供给体系提供了扎实依据。

据悉，温州将持续深化港澳市场布局，依托香港、澳门至温州直飞航班的空中通道优势，加快推出适配港澳游客偏好的“海丝文化+侨乡寻根+非遗体验+游购美食”专属主题线路，同时联动港澳本地文旅平台、头部旅行商及本土KOL资源，在大湾区常态化举办温州文旅主题推广活动，推动港澳客源市场持续高质量增长。

来 源：温州日报

原标题： 我市双线联动深耕入境游市场

前9个月港澳过夜游客同比增长64.78%

通讯员 赵玉宇 记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com