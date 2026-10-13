2026可持续发展青年科学家奖花落谁家 获奖名单将于10月24日至25日青科会期间揭晓

温州晚报 2026-10-13 08:16:00

一项面向全球青年科学家的奖项，正在温州显现出越来越强的吸引力——2026可持续发展青年科学家奖累计收到有效申报材料347份，较去年增长70.1%。今年的获奖名单将于10月24日至25日青科会期间揭晓。

温州网讯 一项面向全球青年科学家的奖项，正在温州显现出越来越强的吸引力——2026可持续发展青年科学家奖累计收到有效申报材料347份，较去年增长70.1%。今年的获奖名单将于10月24日至25日青科会期间揭晓。

这组数据背后，是一个更值得追问的问题：这项从温州出发、面向全球的青年科技奖项，为什么能持续吸引越来越多的青年科学家？

从历届获奖者看 奖项关注可持续发展命题

回顾2023年以来的获奖名单，看到一个清晰可见的脉络，该奖持续追踪着人类可持续发展最紧迫的几个命题。

清洁能源领域诞生了最多获奖成果。2023年，牛津大学教授亨利·斯奈斯因开发高效、低成本的钙钛矿太阳能电池获奖；同年，清华大学教授张强凭借锂键化学与电化学储能研究获奖。2024年，北京大学教授郭少军攻克绿氢制取和燃料电池关键材料难题。2025年，瑞士苏黎世应用科技大学教授沃尔夫冈·特雷斯深耕钙钛矿太阳能电池器件物理。从钙钛矿到氢能，从储能到器件，这个奖在能源领域的捕捉是连续的、成体系的。

郭少军获奖后接受采访时曾说：“这个奖项对于青年科学家来说是一个非常重要的国际奖项，能更好地促进青年科学家在科学和技术上的创新。”他提到，参加青科会最大的收获是结识了不同国家的青年科学家，会后他和法国获奖者达米安·沃伊雷深入交流了二氧化碳减碳技术，“希望未来能和他建立长期的合作关系”。

在健康与福祉方向，同样有不少亮眼成果。2025年，意大利都灵大学教授玛丽安杰拉·鲁索首次揭示结直肠癌对靶向治疗的“应激响应机制”，为癌症精准医疗开辟了新策略。她在获奖感言中说：“这份认可不仅是个人荣誉，更提醒着我们共同肩负的责任——建设一个更加可持续、包容的未来。”

产业创新与交叉学科，则是近年来越来越突出的趋势。2025年，中国科学技术大学教授王辉作为“九章”光量子计算原型机的核心贡献者获奖；同年，英国Porotech联合创始人刘颖俊攻克MicroLED全彩显示量产瓶颈，并推动可回收晶圆技术以减少半导体废料。2024年，美国德克萨斯大学奥斯汀分校教授余桂华在新型纳米材料合成方向持续深耕。2023年，香港城市大学教授楼雄文在纳米结构材料合成及可持续电化学储能领域取得突破。

站上领奖台的研究者，获奖时年龄都在45周岁以下。奖项目光聚焦青年，着眼未来。

有效申报数增长 青年科学家在解决什么问题

今年奖项累计收到申报材料368份，其中共有347份有效申报，较2025年的204份增长70.1%。申报者年龄跨度从23岁到45岁，平均39.1岁。其中35岁以下57人，占比16.5%；35岁至39岁108人，占比31.1%；40岁至45岁182人，占比52.4%。申报主力仍是35岁以上的资深青年学者，但35岁以下的面孔也在出现。

申报方向的数据里，SDG交叉领域（多个SDG目标）104人，居首位。青年科学家越来越倾向于用交叉学科的方法，回应复杂的可持续发展挑战。紧随其后的是SDG9（产业、创新和基础设施）87人，SDG3（良好健康与福祉）80人，SDG7（经济适用的清洁能源）52人，SDG13（气候行动）24人。

今年的申报名单，比往年更“国际”。347份有效申报中，外籍申报者69人，占19.9%，分布于31个国家和地区。美国11人、阿根廷6人、巴基斯坦5人、澳大利亚和意大利各4人。2025年，这个奖项收到的204份有效申报来自29个国家和地区。奖项的“全球属性”正在增强。

近一半申报来自机构举荐，奖项得到更多高校和科研机构认可。申报方式上，自我提名185人，占比53.3%；他人提名（含机构提名）162人，占比46.7%。越来越多的高校和科研机构，正在把这个奖项作为举荐自家青年人才的重要通道。

青科会期间将揭晓 大奖最终花落谁家

今年的申报集中在三个方向，SDG交叉领域104人，SDG9产业创新和基础设施87人，SDG3良好健康与福祉80人。这和过去三届的获奖方向大致吻合。

SDG13气候行动在往届评选中一直备受关注。2023年斯奈斯的钙钛矿电池，2024年高斯林的气候变化风险量化，2025年特雷斯的钙钛矿器件物理，都跟气候行动有关。

“可持续发展青年科学家奖”由世界青年科学家联合会与温州世界青年科学家成长基金会共同设立，每位获奖者获得100万元人民币奖金。自2023年设立以来，奖项的申报规模不断扩大。获奖者获得的不仅是奖金，还有研究成果的推介及落地支持、地方人才礼遇，以及被推荐参与联合国等国际平台的机会。

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会将在温州举行。届时，答案将正式揭晓。

来 源：温州晚报

原标题： 可持续发展青年科学家奖花落谁家

2026获奖名单将于10月24日至25日青科会期间揭晓

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com