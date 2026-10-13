温州晚报 2026-10-13 08:16:29

最近网上“大闸蟹全线崩盘”的话题冲上热搜，部分产区中小规格母蟹跌到5元一只的消息，让不少市民对今年的蟹价充满期待。记者走访市区多家农贸市场与商超发现，温州本地市场也有5元一只的大闸蟹，不过不同品质的大闸蟹档位清晰，平价尝鲜的选择比往年更丰富。

温州网讯 最近网上“大闸蟹全线崩盘”的话题冲上热搜，部分产区中小规格母蟹跌到5元一只的消息，让不少市民对今年的蟹价充满期待。记者走访市区多家农贸市场与商超发现，温州本地市场也有5元一只的大闸蟹，不过不同品质的大闸蟹档位清晰，平价尝鲜的选择比往年更丰富。

蟹价相差大 整体售价比去年便宜

昨天上午，记者来到市区新城一家超盒算NB超市，在水产区，鲜活的大闸蟹用透明塑料盒按个分装，一旁的明码标价标识牌十分醒目：单只重量85至110克的清水母蟹售价9.9元，折算成市民熟悉的斤两约为1.7两~2.2两/只；单只重量115克至135克的清水母蟹售价15.9元，折算后约为2.3两~2.7两/只。

市民陈女士正挑着几只清水大闸蟹放进购物袋，她说：“9.9元一只的母蟹不到二两重，买上四只回家清蒸，不到40元就能让全家尝到秋蟹的鲜气。”

不过，在市区南浦农贸市场经营水产摊位20多年的施女士看来，“蟹好蟹差”可不一样。她说：“好蟹和差蟹的口感差得不是一点半点，在我这里，单只3两重的精品公蟹，现在卖50到60元一斤，单只4两重的精品公蟹则售价65元左右一斤，全是黄毛、白肚、金爪的标准好蟹，肉质带点鲜甜，蟹膏吃起来有咸蛋黄的香气。像是大家说那些超低价的大闸蟹，有的打开里面发黑，根本谈不上鲜味。”

她介绍，比起公蟹，母蟹的价格要更贵一些。目前摊位上单只3两重的母蟹卖到75元一斤，单只4两左右重的公蟹一斤售价65元上下，母蟹还没到集中大量上市的阶段，想要吃到半斤、6两重的大规格蟹，至少还要等一段时间，估摸着到时候售价起码在80到85元一斤。不过，对比今年的行情，她摊位上大闸蟹的整体售价比去年便宜5元左右。

施女士的货源主要来自江苏阳澄湖，今年的大闸蟹是中秋节前后才上市，刚上市的大闸蟹的肉质还偏嫩，不过只要天气冷起来，风味就会明显提升。“现在公蟹的黄膏已经成型，等气温再降一降，白膏也长出来，口感会更糯更鲜。”

一分钱一分货 黄金赏味期就要来到

同样在市区大南门农贸市场做大闸蟹生意的张老板说，按照10月12日的行情，不同规格的大闸蟹分了清晰的档位：单只2.5两重的精品公蟹32元一斤，普通款20元一斤，一斤有4只，算下来精品公蟹一只8元、普通款公蟹一只5元；单只3两重的精品公蟹35元一斤，普通款22元一斤；单只3.5两重的精品公蟹41元一斤，普通款23元一斤；单只4两重的精品公蟹47元一斤，普通款27元一斤。

母蟹的分层同样明显，单只2两重的精品母蟹60元一斤，普通款45元一斤；单只3两重的精品母蟹73元一斤，普通款50元一斤；单只3.5两重的精品母蟹80元一斤，普通款55元一斤；单只4两以上重的母蟹，他进货不多，在他看来，温州本地人更喜欢性价比高的4两以下的母蟹。张老板说，目前摊位上最好卖的就是单只2.5两到4两重的公蟹，兼顾性价比和口感。

对比往年行情，张老板说，今年市场分化十分明显：精品蟹价格比去年贵两三元一斤，品质普通的通货蟹反而比去年便宜5到8元一斤。“大闸蟹产量上升，需求却略有下降，今年中秋生意比去年差了一半，去年一天能卖七八百斤，今年只有三四百斤。”他解释，江苏产区不少品质顶尖的大膏蟹，单只3两重进货价就要40元，单只3.5两重的进货价50元，大多被上海、苏州等地的渠道直接收走。

有市民表示，大闸蟹依旧还是“一分钱一分货”，9.9元一只的平价蟹适合日常尝鲜，要想品质好，还得精品蟹。

张老板介绍，今年的蟹季从5月的六月黄就拉开了序幕，一直卖到中秋前后才正式切换到大闸蟹的主销周期，整个销售跨度能持续到2027年清明节前后。10月底到明年1月下旬是全年的黄金赏味期，这时候大闸蟹完全养透，肉质紧实弹牙，膏黄的饱满度也达到全年顶峰。

来 源：温州晚报

原标题： “大闸蟹全线崩盘”成热搜 温州市场真相怎样？

记者 陈培培 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com