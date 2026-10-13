温州日报 2026-10-13 08:37:20

近日，2026年第二批全国名特优新农产品名录公布，洞头大黄鱼成功入选。这是继洞头紫菜之后，该区第二个获此认定的代表性渔农产品。

温州网讯 近日，2026年第二批全国名特优新农产品名录公布，洞头大黄鱼成功入选。这是继洞头紫菜之后，该区第二个获此认定的代表性渔农产品。

据了解，全国名特优新农产品由农业农村部农产品质量安全中心认定，聚焦地域特色鲜明、品质营养优良、市场认可度高的农产品，获选产品可使用全国名特优新农产品公共标识，对打造区域公用品牌、拓展市场渠道具有重要意义。

洞头海域岛礁密布，水体交换充分，盐度适宜、天然饵料充足，为大黄鱼生长提供了得天独厚的海洋生态条件。近年来，该区立足海岛资源禀赋，大力推进深远海生态养殖，推广深水网箱、围栏式生态牧场、声波海洋牧场等现代化养殖设施，推行低密度仿野生养殖模式，培育出体色金黄、肉质紧实、风味鲜美的洞头大黄鱼，产品市场口碑持续向好。

同时，洞头健全大黄鱼养殖技术、产品分级地方标准，压实养殖投入品管理、产地检验、产品溯源等全链条监管举措，打通苗种培育、海上养殖、精深加工、市场营销完整产业链。当地以鹿西乡为核心，培育壮大渔业经营主体，推动渔产加工与渔旅产业融合发展，有效带动沿海渔民增收致富，助力海岛共同富裕。

随着洞头紫菜、洞头大黄鱼先后入选，该区“两菜一鱼”特色水产品品牌矩阵进一步成形。

来 源：温州日报

原标题： 洞头大黄鱼获“国字号”认定

通讯员 林瑞鑫 方莹莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com