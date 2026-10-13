温州日报 2026-10-13 09:13:35

十月的大观村，草木尚绿，秋意未深。10月8日，中国美术学院电影学院30余名师生走进苍南县灵溪镇大观村，开展为期10天的乡村采风与拍摄实践活动。他们带着镜头走进山水、老屋与村民的日常生活，寻找值得记录的乡村故事。

温州网讯 十月的大观村，草木尚绿，秋意未深。

10月8日，中国美术学院电影学院30余名师生走进苍南县灵溪镇大观村，开展为期10天的乡村采风与拍摄实践活动。

他们带着镜头走进山水、老屋与村民的日常生活，寻找值得记录的乡村故事。随着走访深入，大观可追溯至唐宋时期的制窑历史，也逐渐进入这群年轻创作者的视野。

此次拍摄由苍南县委宣传部、灵溪镇政府及浙江省驻大观村文化特派员张康男策划组织。知名导演、中国美术学院电影学院院长徐小明教授，奥斯卡纪录片选片委员陈玲珍，教授陈雨，国际获奖影片主创林裔等参与其中。

泥土里，藏着大观的另一段历史

据灵溪镇相关文物资料记载，大观上窑窑址的年代为唐至宋时期，下窑窑址则为宋代遗存。两处窑址均位于灵溪镇大观村，分布面积分别约300平方米。上窑堆积层高约2米，下窑堆积层高约1.5米，遗存中可见罐、壶等器物残片，以及青釉、酱釉等釉色痕迹，上窑还发现有黑釉遗存。这些陶、瓷残片及其器形、釉色特征，为了解大观早期陶瓷生产提供了实物线索。

从窑址年代到器物遗存，大观的历史不只留在老屋与村落格局中，也埋藏在泥土之下。唐宋时期的窑业遗存，为这座古村增添了一条值得追寻的文化脉络。

10月8日下午，徐小明带领师生来到道成陶瓷文化产业基地，与省级工艺美术大师、苍南陶瓷烧制技艺非遗传承人王道成交流。从古窑遗存到当代制陶技艺，一场关于陶瓷的交谈，让电影人有机会从一门手艺走近大观的历史。

在道成陶瓷工作室，徐小明通过与王道成交流，进一步了解了当地的陶瓷制作传统。古窑留下的历史印记，与今天仍在延续的陶瓷技艺，由此进入同一视野。对电影创作者而言，一门手艺、一位传承人，不仅是拍摄对象，也可能成为理解地方文化的入口。

此前，徐小明曾多次来到温州，大多当天往返。在他印象中，温州人敢闯敢拼；而第一次走进大观，他感受到的却是另一种气质：村民待人淳朴，也珍惜祖辈留下的自然生态。

吸引他的，不只是村庄的山水风光，还有生活在其中的人，以及人与土地之间的联系。他希望大观能够成为现代版的“世外桃源”，吸引更多艺术家走进乡村，在日常生活中发现创作的灵感。

一次相识，让电影人走进村庄

这次拍摄，始于一次偶然的牵线。

今年6月，张康男成为浙江省驻大观村文化特派员。7月，他在与中国美院教师的交流中，大观成为共同关注的话题，这次交流进一步促成了此次教学实践。

张康男希望借助艺术院校的专业力量，让更多人认识大观。对于村庄而言，这次拍摄不仅是一次外来力量的到访，也提供了一个从不同视角重新认识自身的机会。

大观村党支部书记、村委会主任庄明概说，这是村里第一次有这么多人前来采风。他对此十分激动，希望大观的美能够传播到全国各地。

对村民来说，老屋、道路和周围的山水是再熟悉不过的日常；对电影创作者而言，这些寻常景物则可能成为理解村庄的入口。30余名师生带着镜头走进大观，能否将这里的历史、风景与生活转化为影像，还要由后续创作给出答案。

同一座村庄，不同的目光

来自俄罗斯的留学生小霖（Nikita Saudul）是中国美院电影学院电影创作专业研二学生，此前曾在河北求学。不同地域的生活经历，让他对乡村之间的差异格外敏感。来自温州龙港的学生方钲，则在这次采风中重新发现了家乡周边的古村。一个从异乡人的视角观察江南，一个从本地人的视角重新打量熟悉的地域，两种目光落在了同一座村庄。

对小霖而言，跨地域的生活经验为观察乡村提供了参照；对方钲来说，大观原本近在身边，却是一次意料之外的发现。他用家乡话向大家“打call”，邀请更多人有空来大观走走。

10月17日，为期10天的采风与拍摄实践将告一段落。师生们将带着拍摄素材和各自的观察离开大观。

村庄的生活仍会照常进行。窑火、老屋、山间的草木，以及村民们熟悉的日常，都还在这里。至于这次相遇会在镜头里留下什么，或许要等影片完成之后，才能慢慢看清。

来 源：温州日报

原标题： 从千年窑址到乡村日常，电影青年把镜头对准古村

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com