秋风起，桂花飘香
温州日报 2026-10-13 09:13:35
10月12日，温州市区九山公园桂花大道上，数十株桂花树悄然盛放，繁花缀满枝头，清甜香气随风漫溢，许多市民趁着好天气前来赏花打卡。
温州网讯 10月12日，温州市区九山公园桂花大道上，数十株桂花树悄然盛放，繁花缀满枝头，清甜香气随风漫溢，许多市民趁着好天气前来赏花打卡。
据悉，这批桂花树栽种至今已有二十余载。历经岁月生长，如今树大叶茂，每到金秋时节便繁花满树，成为城区一处赏桂好去处。游人漫步林间，暗香萦绕，沉浸式感受秋日独有的浪漫。
来 源：温州日报
原标题： 秋风起，桂花飘香
记者 郑鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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