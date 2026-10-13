温州日报 2026-10-13 09:13:00

今天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心体育馆开赛。本次比赛吸引了全国43支队伍、324名运动员及教练员等500余人齐聚瓯海，将在为期4天的赛程中角逐27枚金牌。

温州网讯 今天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心体育馆开赛。本次比赛吸引了全国43支队伍、324名运动员及教练员等500余人齐聚瓯海，将在为期4天的赛程中角逐27枚金牌。

作为全国武术套路项目级别最高、含金量最足的国家级赛事之一，这场顶级赛事为何选择瓯海？能为瓯海带来什么？

一流场馆成为办赛硬件基础

走进瓯海奥体中心体育馆，这座曾承办杭州第19届亚运会龙舟项目的场馆，配套建成的“一场两馆”已具备一流的办赛硬件基础。更重要的是，亚运期间打磨形成的场馆运维、跨部门协同及涉外接待等成熟机制，在日后常态化国赛中得到了持续迭代。

自亚运龙舟赛事落幕以来，该场馆先后承办了全国跆拳道锦标系列赛、第一届全国全民健身大赛八人制足球总决赛、全国青年空手道锦标赛、全国国际式摔跤锦标赛、“主席杯”全国门球交流赛以及本次全国武术套路冠军赛等6场全国性赛事。从跆拳道、足球到空手道、摔跤，再到武术，多运动门类的赛事落地，不仅承接了亚运留下的体育热度，也让瓯海成为后亚运时代激活场馆资源、打造城市体育活力新地标的核心载体。

本次赛事共分长拳、南拳、太极3个大类和1个混合双人太极拳，共27个项目；其中浙江队16人（包含6名温籍运动员）。

温州珠江文体发展有限公司大型活动赛事主任季益乐表示，针对武术套路赛对场馆空间、地面弹性、灯光照度等方面的专业要求，瓯海一一进行了专项优化。

从亚运龙舟到如今的武术套路，这座场馆正不断刷新“国赛履历”。

标准化流程保障赛事运转

如果说场馆是骨架，那么高标准的办赛流程就是支撑赛事运转的血脉。

今年5月，瓯海承办的全国国际式摔跤锦标赛，吸引了全国50余支代表队、近1700人参与。赛事裁判长董文侠赛后评价：“瓯海举办大型赛事十分有经验，全流程保障、标准很高。”

“从场地布置、赛事运行到安保医疗、后勤接待，每个环节都有成熟预案，已经形成了一套标准化、可复制的流程。”一位参与过两场赛事筹备的体育系统工作人员介绍，例如在空手道赛期间，瓯海协调温州职业技术学院组建专项志愿者队伍，在检录、赛场协助、观众引导等关键岗位提供专业化服务；在摔跤赛期间，国际摔联裁判委员会主席等国际技术官员全程执裁指导，让赛事组织的专业性和公平性得到实战验证。

除赛事组织外，瓯海更探索出一套“赛事流量转化机制”。在上半年举办的一系列赛事中，瓯海定向发放“一张机（车）票游瓯海”优惠活页4400余份，带动赛后游览景区超3000人次，并联动梧田老街24家商户推出专属折扣，实现了“吃住游购”全链条对接。瓯海区体育局相关负责人表示，这套“赛事引流—文旅承接—消费转化”的机制，已被直接复制应用到此次武术套路冠军赛中。

民间深厚底蕴擦亮武术名片

在瓯海，清晨公园、傍晚广场随处可见市民习练太极、切磋拳术。国庆期间，温州市第六届武林大会在茶山温麓里广场上演，53支队伍展演瓯拳、三节棍等传统拳械，尽显民间习武活力。

群众热情背后，是体教融合的体系化布局。去年11月，温州体校武术套路二队落户瓯海区外国语学校半塘园校区，采用“市队区办、体教融合”模式，首年就拿下省青少年武术套路冠军赛乙组42式太极剑第一名等优异成绩。

瓯海区体育事业发展中心副主任金朝辉介绍，此前瓯海的武术工作更多集中在青少年培养和校园普及层面，而此次全国武术套路冠军赛的落地，标志着瓯海武术事业将从“有武术活动”到“有武术品牌”的跨越式升级。

今年9月，瓯海邀请毛娅绮、马岚、俞特等八位世界武术冠军走进景区、校园和商圈，通过展演与互动向市民展现了瓯海武术文化的群众基础，既为赛事预热，也向冠军们传递瓯海武术文化底蕴。

当世界冠军的拳脚在泽雅山水间武动、在梧田老街以武会友，武术正逐渐突破竞技赛场的边界，转化为市民可感知、可参与、可体验的城市文化场景，瓯海正持续擦亮城市体育名片。

来 源：温州日报

原标题： 全国武术套路冠军赛将在瓯海开赛

一座城市的办赛底气与武术情怀

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com