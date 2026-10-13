温州高校破旧立新，专业跟着产业跑

温州日报 2026-10-13 09:13:00

近五年来，围绕温州“5+5+N”产业发展实际需要，我市加快推进教育、科技、人才一体化发展，持续优化高校学科专业设置和人才培养模式，新增人工智能、新能源等新兴专业98个，撤停低就业率、低录取率、低产业契合度等“三低”专业39个，其中2/3新增专业服务新兴产业。

9月，浙江东方职业技术学院滨海校区（东区）正式交付启用，迎来首批约5500名学子入住。

温州科技职业学院老师带领种子生产与经营专业学生开展番茄品质检测。

温州网讯 温州医科大学紧扣大健康产业发展趋势，增设智能医学工程、老年医学与健康、健康与医疗保障等4个特色专业；温州大学精准对接温州服装、新材料、数字经济产业发展，成立中俄工业技术与设计学院，开设计算机科学与技术、应用化学、服装设计与工程3个专业；温州商学院紧扣低空经济发展和数智人才需求，新设6个前沿专业方向……这个新学期，在温高校专业矩阵出现了一批新面孔，也迎来了首批专业新生。

学科跟着产业走，专业围着需求转。近五年来，围绕温州“5+5+N”产业发展实际需要，我市加快推进教育、科技、人才一体化发展，持续优化高校学科专业设置和人才培养模式，新增人工智能、新能源等新兴专业98个，撤停低就业率、低录取率、低产业契合度等“三低”专业39个，其中2/3新增专业服务新兴产业，专业对接支柱产业率达90%，持续提升高校对产业发展的支撑引领作用，加快形成“产业有专业支撑、专业有产业依托”格局。

建立专业动态优化调整机制

当前随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，地方高校普遍面临专业结构与区域产业脱节的矛盾。

破局，从机制开始。近年来，在温高校纷纷探索构建一套动态调整专业的系统化运行机制，开辟新专业增设的快速响应通道，建立老旧专业的退出机制，以专业设置的“先手棋”抢占人才培养的“制高点”。

温州大学建立“红黄牌”刚性退出机制，出台“本科专业设置与动态调整管理办法”，每年系统采集招生、培养、就业和第三方评价数据，形成专业建设评估报告。其中对排名靠后的专业亮“黄牌”并调减招生计划，连续两年“黄牌”的转为“红牌”警告，直至停招或撤销。同时围绕温州“5+5+N”产业发展实际需要，开设急需专业“绿色通道”，优化专业结构布局，对产业紧缺专业实行“快速论证、优先配置”，将审批周期缩短一半以上，确保产业有需求、学校快响应。2026年拟申报人工智能教育、生物制造等3个新专业。

2022年温大在电子信息类专业群中新设集成电路设计与集成系统专业，首次招生80人。“今年首届毕业生受到用人单位的欢迎，直接服务温州及长三角的集成电路产业布局。”温大电气与电子工程学院有关负责人介绍说，该专业以该校王牌专业“电子科学与技术”和“电气工程”为支撑，面向国家集成电路产业战略需求，培养能从事芯片设计、集成系统开发的高层次应用型人才。

近五年，温大累计停招撤销8个专业，理工类专业占比提高至51%，33个专业入选浙江省急需、保护学科专业引导发展清单，其中22个专业直接服务“415X”先进制造业集群。同时对照“5+5+N”产业集群，设立电气工程及其自动化、机械工程等专业精准对接传统支柱产业，材料科学与工程等专业对应新兴产业，网络工程等专业面向未来产业，推动专业由散变聚，显著提高与地方发展的契合度。

专业设置与产业发展同频共振

专业设置跟上产业发展，正从“学校有什么就教什么”转向“产业需要什么就教什么”。

浙江东方职业技术学院联合市经信局绘制区域产业链“紧缺岗位热力图”，根据扫描预测的区域紧缺人才缺口，确立工科优先发展战略，精准锁定智能机电、智能机器人等缺口岗位群作为增设专业方向，加快形成对智能装备、新材料等重点培育的新兴产业的人才支撑。同时，对每个缺口岗位逆向拆解8-10项核心能力指标，形成“岗位能力图谱”，新增专业课程体系由图谱映射生成，做到“以产定教、因岗设课”。

“以智能机器人技术专业为例，教师团队根据图谱重构6门项目化核心课程，与亚龙集团共建高端装备智造工程师学院，由工程师携带产线真案例嵌入教学。” 该校发展规划处有关负责人董江平介绍说，设置新专业不能只看岗位名称“新”，更要深入产业链各环节进行“切片式”分析，精准拆解对人才知识、技能、素养的具体要求，确定新专业的培养目标和规格。今年通过撤并11个专业腾挪空间，该校精准新设3个专业，其中智能制造学院新增2个专业首届各招生100人、已被合作企业协议锁定，推动滨海校区工科集群布局初步成型。

温州科技职业学院建立“三张清单”专业动态调整机制，运用大数据监测关键质控点，将就业质量、服务产业成效与招生计划深度挂钩，制定重点建设、改造升级、限制撤销“三张清单”，增强专业设置与地方主导产业匹配度。近三年该校新增5个对接产业升级专业，停招3个不适应需求专业。智能农业装备、宠物医疗技术等专业群有力支撑温州智能装备及生命健康产业发展，毕业生本地就业率超过60%。

开辟微专业紧跟产业“风口期”

传统专业从申报、审批到首批学生毕业往往需要数年，容易错过产业发展的“风口期”。如何破解教育慢变革难以响应产业快变化的问题？在温高校纷纷以开辟微专业为关键抓手，快速响应新技术、新产业的人才需求。

高校微专业通常瞄准某个具体、前沿、复合的能力缺口开设3至8门核心课程，采用线上线下结合的教学模式，学生可根据兴趣和职业规划灵活选修。在今年教育部公布的有关微专业线上注册审核结果名单中，温州医科大学15个微专业、温州大学8个微专业入选。涵盖人工智能、智能制造、数字贸易、未来机器人与智能控制等产业急需领域，加快构建符合区域产业需求的微专业育人矩阵。

为适应检验检测行业新技术和人工智能新方法不断革新，温州医科大学检验医学院（生命科学学院）开设《体外诊断与大数据分析》微专业，邀请8家企业的26位行业和人工智能技术专家授课，帮助学生深入了解实际操作和行业前沿动态。该学院院长郑晓群说，对接产业、瞄准岗位开设微专业，是探索人才培养模式的具体实践，也是对市场需求的回应，有力增强学生的就业创业竞争力。

“以微专业作为桥梁纽带，加快打造教育、科技、人才一体发展的鲜活样本。”温州大学机电工程学院副院长黄沈权称，该院研究团队携手奔腾激光开展激光智造、高端装备等项目研发攻关，30多位学生通过修读“精益智造”微专业的方式加入团队，协助参与课题研发，培养学生专业素养和科研能力。

来 源：温州日报

原标题： 近五年我市高校新增新兴专业98个，撤停“三低”专业39个

破旧立新，专业跟着产业跑

“教科人”一体改革的温州实践

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com