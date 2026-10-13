温州晚报 2026-10-13 09:13:00

近日，浙江省经信厅公布第三批未来产业“四库”培育名单，温州众星智能技术有限公司自主研发的云巡Ⅳ（CR-4）巡逻机器人成功入选，这也意味着这家从温州本土成长起来的人工智能企业，在智慧公共安全领域的技术实力与落地成果，获得了省级层面的权威认可。

云巡Ⅳ（CR-4）巡逻机器人

温州网讯 近日，浙江省经信厅公布第三批未来产业“四库”培育名单，温州众星智能技术有限公司自主研发的云巡Ⅳ（CR-4）巡逻机器人成功入选，这也意味着这家从温州本土成长起来的人工智能企业，在智慧公共安全领域的技术实力与落地成果，获得了省级层面的权威认可。

作为浙南首家专注于警用机器人研发、生产与销售的专业化科技企业，众星智能近年先后拿下国家科技型中小企业等认定，跻身省内人工智能与智慧公共安全领域第一梯队，多款产品在全国多地的交通、城管、社区治理场景稳定运行。

时间拉回到2015年，国内人工智能产业尚处萌芽阶段，在智慧交通领域深耕多年的张桓，察觉到城市治理即将从传统“信息化”向深度“智能化”跃迁，而瓯海密集的路网、丰富的城市治理场景与成熟的警务实践基础，恰好为前沿AI技术落地提供了别处难寻的试验场。看准这一机遇，他选择返乡创业。十年里公司完成了三次关键跨越：从智慧交通赛道起步，以哨兵预警系统完成初代技术落地；到智慧斑马线预警系统实现全国规模化布局，成为国内该领域的先行者；再到如今进军具身智能领域，迭代升级云巡系列机器人，同步布局AI智能穿戴新赛道。

张桓表示，企业依托中国（温州）数安港的平台资源，在数据安全和智能体应用上少走了大量弯路，同时落地成为清华珠三角研究院可持续智慧交通研发中心温州研试基地，进一步打通了产学研协同创新的完整链条。2025年10月世界青年科学家峰会在温州举办期间，云巡系列机器人的公开亮相成了企业品牌破圈的关键契机，后续顺利达成了多个落地试点合作。

“下一步，企业将继续以具身智能机器人为核心，打磨产品在暴雨等恶劣户外工况下的适应能力，接入城市安防大数据平台。”张桓介绍，同时企业正在布局AI智能穿戴新赛道，计划推出警务执勤、大众消费两款AI智能眼镜，后续将面向中东、欧美等海外市场布局，预计2026年第四季度推出工程样机，2027年第一季度正式量产，目前相关项目正积极推进落户瓯海眼镜小镇。

来 源：温州晚报

原标题： 扎根温州十年 这家企业凭AI闯出科创突围路

记者 陈培培/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com