温州晚报 2026-10-13 09:10:41

10月12日，记者查询某出行平台发现，未来一个月内，从温州出发前往大连、青岛、广州、长沙、昆明、北京等热门城市的机票，普遍降至2至3折，部分航线甚至低至1.2折，远超市场预期。你会选择这个时间段出游吗？

温州网讯 国庆长假落幕，国内机票市场迎来一轮“跳水式”降价，从10月8日起，全国多条国内外航线票价大幅下调，开启全年错峰出行的黄金窗口。你会选择这个时间段出游吗？

10月12日，记者查询某出行平台发现，未来一个月内，从温州出发前往大连、青岛、广州、长沙、昆明、北京等热门城市的机票，普遍降至2至3折，部分航线甚至低至1.2折，远超市场预期。不少航线的票面价（不含机建燃油费）已跌破300元，部分出境航线也回落至年内低位，错峰出游性价比凸显。

市民陈女士告诉记者，中秋期间，她曾查询温州往返大连的机票，当时票面价超1300元，国庆假期票价更贵。节后再次查询，发现往返票面价仅560元，加上机建燃油费、保险费，总价926元，出行成本明显下降，立马有了“说走就走”的冲动。

不过，在旅行社看来，机票“大跳水”并未点燃长途游市场。浙江精诚国旅负责人金占表示：“近期，确实有不少人选择错峰出游，但从整体市场看，温州出发的国内长途游客流较往年同期并无明显增长。”他解释，一方面，平台上的低价票多为散客票，数量有限，旅行社难以批量获取；另一方面，低价票加上上涨的燃油费，价格下降有限。再加上上班族受限于长途游的时间限制，难以成行。

节后，市民更偏爱高铁可达的短途赏秋线路和近郊“奔县”赏秋线路。热门旅游目的地有永嘉楠溪江林坑晒秋，泰顺南浦溪和筱村公社晒秋，以及省外的江西婺源晒秋。金占告诉记者，这些游客不仅仅是旅行团的组团游客，很大部分是散客，现在很多人喜欢自驾前往，由旅行团订制游玩行程。近年来私人定制游热度持续上涨，小包定制团日渐成为热门选择。定制游服务品质更高、旅行体验更个性化，在行程自由度和灵活度上优势突出。

金占认为，对拥有充足年假的青年群体而言，当前机票价格回落叠加秋高气爽的气候，确实是兼顾性价比与旅游体验的好时机。

来 源：温州晚报

原标题： 节后机票“大跳水” 游客“说走就走”？

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com