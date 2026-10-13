儿子离家出走“断联”十年 民警化解父子矛盾

温州晚报 2026-10-13 09:13:05

龙湾一名男子因婚事遭到父亲反对，带着对象离家出走，就此父子俩“断联”十年。近日，因为生了女儿落户受阻，这场僵持十年的家庭僵局，在龙湾区公安分局海滨派出所调解下顺利化解。

温州网讯 龙湾一名男子因婚事遭到父亲反对，带着对象离家出走，就此父子俩“断联”十年。近日，因为生了女儿落户受阻，这场僵持十年的家庭僵局，在龙湾区公安分局海滨派出所调解下顺利化解。

“当事男子王某（化名）今年30来岁，抱着八九个月大的女儿来到海滨街道户籍大厅求助。他手里只有孩子的出生证明，户口本还在父母家中，无法办理落户。十年前，父亲不同意他和外省籍贯女友结婚，双方爆发激烈矛盾，之后互不往来，连联系方式都没有。”海滨派出所民警李康德说。

李康德通过系统查询，联系上王某的父亲。“我一提起王某的名字，老人家情绪激动，在电话里指责儿子不孝，沟通难以推进。”李康德说，王某告诉他，父亲性格固执，自己难以说服对方，希望民警帮忙劝说。

考虑到小女孩没有户口，后续办理医保、疫苗接种都会遇到阻碍，李康德打算上门当面劝说。“见到王某的父亲时，老人心中仍有怨气。老人说，辛苦养大儿子，可婚姻大事不听家人意见，老伴常年卧病，这十年儿子也不曾上门探望。”李康德说，听了老人的说法，认为王某十年不回家探望确实不妥，同时告知老人，他离家出走的儿子有了女儿，这次正是为孩子落户而来。

得知自己有了小孙女，王某父亲愣住了。看到老人态度有所松动，李康德继续劝导，最终说服老人。当时老人随身带着户口本等材料，随即跟着李康德前往户籍大厅。

王某和父亲见面后，老人数落了王某几句。王某腼腆一笑，把怀里的女儿递给父亲。老人接过孙女，情绪平复下来，还给孩子喂了奶水。

“目前，小女孩的户口已经办好。过段时间，我们会上门回访。王某心里一直想缓和和父亲的关系，只是畏惧父亲不敢主动；老人就这么一个儿子，也盼着儿子回家，只是缺少一个台阶。我们当好父子之间的桥梁，帮这一家人解开多年心结。”李康德说。

来 源：温州晚报

原标题： 儿子离家出走“断联”十年

民警帮忙当“和事佬”，化解父子矛盾

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com