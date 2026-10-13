在吴百亨故居当回“戏中人” 感悟温商精神

浙江日报 2026-10-13 09:49:31

近段时间以来，沉浸式话剧《吴家老宅》在温州掀起了一股观剧热潮。该剧将舞台搬进民国温州首富吴百亨的故居，打破了传统观演界限，以全新姿态唤醒了沉睡的百年老宅。截至目前，该剧已经上演53场，累计接待观众约4800人次，平均上座率90%以上。

“我已经连刷四回了！”“警察戏份最多，太好玩了！”“这票也太难抢了，手速稍慢就没了。”近段时间以来，沉浸式话剧《吴家老宅》在温州掀起了一股观剧热潮。该剧将舞台搬进民国温州首富吴百亨的故居，打破了传统观演界限，以全新姿态唤醒了沉睡的百年老宅。

截至目前，该剧已经上演53场，累计接待观众约4800人次，平均上座率90%以上。这让外界对它充满了好奇：当百年老宅遇上沉浸式演艺，究竟给观众带来哪些与众不同的感受？为了探寻答案，我把自己“塞”进这段实业救国的风云往事中。

回1929年当“商界翘楚”

夜幕降临，与过去印象中巷子深处院落少有人问津不同的是，眼前古朴的宅院内，惊呼与欢笑声此起彼伏。“我是警察！”“我是女工！”原来，《吴家老宅》工作人员正在随机派发身份卡。“商界翘楚”“摩登名媛”“见习警员”“留洋学子”“百好女工”，五种身份随机派发，抽到什么就扮演什么，我抽到了“商界翘楚”。

作为民国温州首富，吴百亨坚守实业救国的初心，创办百好炼乳厂，以“白日擒雕”为商标，硬生生打破了英国“飞鹰牌”炼乳对中国市场的垄断。这段荡气回肠的本土传奇，在温州可谓家喻户晓。如今，步入吴百亨故居，人群中不禁有人感慨：“吴百亨在困境中寻机、勇于开拓的坚韧，正是温商‘敢为人先’精神的生动写照。”也有人附和：“当年他凭智慧与勇气让本土品牌在国际竞争中立足，如今温州企业走向数字化转型、拓展国际视野，同样需要这份魄力。”

议论间，演出即将开场。身着民国服饰的“管家”一边指引我来到“商界翘楚”专属区域，一边冲着旁边一位身着民国长袍、头戴圆顶礼帽的男子大喊：“马厂长，有位老板来了。”

“来来，赶紧入座。”马厂长热情地递来同款帽子。院内过道间，报童来回走动，叫卖着《民国日报》。墙角老旧煤油灯、厅堂复古账册、旧式包装箱等小物件就地摆放，被还原的办公桌以及老宅原有的木构件、砖雕纹样让我仿佛真的回到了1929年的时空。

突然“砰”一声巨响，五马街警长率“见习警员”破门，当众逮捕吴百亨并勒令工厂停工。情急之下，马厂长抡椅欲反抗，现场瞬间大乱。我清晰看到身旁“女工”惊惶后退，对面“商界翘楚”则眉头紧锁、身体前倾。千钧一发之际，吴百亨抬手制止众人，目光沉静地表示愿随警员离开，只求不为难在场宾客。

这种“入戏”的压迫感与参与感，让我感到就像“活”在那段历史里。

沉浸式话剧《吴家老宅》演出现场。受访者供图

在故事中与观众共情

为了营救吴百亨，“摩登名媛”们被吴夫人请到二楼商讨营救对策，我和其他“商界翘楚”则被马厂长带着来到一楼另一处厢房。“眼下的局势已经非常明显，英国的‘飞鹰’企图吞并我们中国的‘擒雕’，在威逼利诱不成后，这才使出封场、抓人等一系列阴损的手段。各位‘商界翘楚’见多识广，一起帮我想一想，该如何应对才好。”马厂长语气焦虑。

“请愿！”“游行！”大家七嘴八舌，最终我们一起在请愿书上签下自己的名字。紧接着，警员再次闯入试图阻拦，我们本能地齐声呵斥，用身体挡在马厂长身前。

随着剧情层层推进，我们被彻底卷入这场时代风云。在马厂长的带领下，大家穿梭于前厅、厢房、回廊与后花园之间，时而声援与警员对峙的女工，时而振臂高呼“放人”。“感觉我们每个人都在推动剧情发展。”现场有观众忍不住感叹。“确实，这种‘入戏’体验的独特之处，在于它选择了一个无可替代的舞台——吴百亨的真实故居，从而让本土文化有了更具体、更具感染力的表达。”客串警员的导演叶玺接过话茬，他们光剧本就改了六回，从有想法到落地历时一年半的时间，最难的地方是空间与演出的结合。文保建筑不能动结构，只能让剧情去适应空间。

记者（左二）扮演的“商界翘楚”在请愿书上签字。受访者供图

为了还原1929年的质感，团队巧妙利用老宅原有的煤油灯、旧式包装箱、砖雕纹样作为叙事道具。二楼吴夫人的卧室，既是“摩登名媛”商议凑钱的私密空间，也是老宅历史肌理的直接展示。“如果前期对建筑的理解有偏差，或者动线设计不合理，现场就会变成‘赶鸭子’，沉浸感全无。”叶玺指着二楼的阳台说，“那里是吴夫人与楼下警员据理力争的点位，既要保证声音能传下去，又不能让观众挤在楼梯口发生危险。这些细节，全是我们现场一遍遍打磨出来的。”

随着口碑发酵，原本只计划试水几场的演出，如今已扩展为常态化驻演，并已经实现盈利。为了招到更多能“接住戏”的观众，团队加强在社交媒体上互动，引导更多观众分享心得。“很多人以为沉浸式就是噱头，这其实是个误区。”叶玺告诉我，“老宅演艺没有大剧场那种声光电的轰炸，但对观众的共情能力要求很高。你得相信这里是1929年，你得在乎吴百亨的命运，这种心理契约，比任何特效都难建立。”

跨时空共鸣家国情怀

在我们的努力下，吴百亨终于被释放了。可是一波刚平一波又起，英国方面又以“擒雕”侵犯“飞鹰”商标为由，向法院提起了诉讼。演出尾声，当吴百亨在与英国“飞鹰”牌炼乳的商标官司中反败为胜，全场观众忍不住欢呼，与百年前“国货当自强”的呼号隔空呼应。那一刻，我仿佛身临其境地体会过当年的不易与艰辛，在民族工业举步维艰的年代，昔日实业兴邦的时代氛围感扑面而来。

演出落幕后，许多观众并未急于离场，而是转身步入吴百亨故居的展陈区，继续回味刚刚的触动。“实地亲历了吴百亨实业救国的故事，再来看墙上的生平事迹，感触尤为深刻。”观众郑宗杰意犹未尽地说。市民赵卫晓指着展柜里的炼乳罐说：“以前逛故居，走马观花十分钟就出来了。今天为了找剧情线索，我连墙角的老物件都看了好几遍。” 通过展陈大家了解到，吴百亨在创办企业、让“国货”站稳脚跟的同时，还积极投身教育与医疗等社会公益事业。这份家国情怀，与当代温商“商行天下、善行天下”的理念可以说是一脉相承。

吴百亨扮演者、主演林家纯兴奋地透露，《吴家老宅》走红后，多地发来合作申请。国庆期间他们新推出的《鹊起无声》同样人气爆棚。“近年来，鹿城在背街小巷的传统院落中植入茶饮、文创、非遗等多元业态，让老城焕发出蓬勃生机。《吴家老宅》的成功，更让我们看到了唤醒城市历史建筑的另一种可能。”鹿城区文广旅体局副局长张秀丽告诉我，这是老建筑活化他们最渴望看到的场景：演艺不是目的，而是打开历史的钥匙。

不仅如此，鹿城区还专门出台“三小业态”扶持政策，大力培育小剧场、茶咖和特色民宿。如今，全区已涌现出13家各具特色的小剧场，不仅吸引了不少国内脱口秀当红明星前来演出，更通过连续举办城市喜剧节，让这座千年斗城溢满了欢声笑语。

打好“活着的古城”这张牌，让历史文脉在当代生活中鲜活传承。属于鹿城的“好戏”，才刚刚拉开帷幕。

来 源：浙江日报

原标题： 在吴百亨故居当回“戏中人” 感悟温商精神

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com