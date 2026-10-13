温州都市报 2026-10-13 09:56:00

日前，温州市公安局鹿城分局黎明派出所收到一封小学生手写的感谢信。这封信的字迹虽显得稚嫩，一笔一画却写得格外认真，字里行间满是对办案民警辛勤付出的感谢之情。

温州网讯 “耐心细致的工作态度，让我十分感动，真正感受到人民警察的温暖与担当。”日前，温州市公安局鹿城分局黎明派出所收到一封小学生手写的感谢信。这封信的字迹虽显得稚嫩，一笔一画却写得格外认真，字里行间满是对办案民警辛勤付出的感谢之情。

手写感谢信主要内容

10月2日，市民李女士带着女儿在市区某主题乐园游玩时，不慎将手机遗失。“只要能把手机里的资料拷贝出来，手机送给对方都行。”手机里保存着许多家庭生活照片，在李女士看来，这些照片的价值已远超手机本身。于是，她第一时间向当地派出所求助。

接到警情后，黎明派出所民警赶到现场。初步了解情况之后，民警陪李女士等人一同来到黎明派出所做进一步核查。民警陈宇超接手后续查找工作。他说，根据李女士提供的时间、地点等关键信息，他们查遍了游乐场及周边的监控画面，通过一帧一帧翻看，最终确定了捡到手机的市民。“因为线索比较清晰，从接手工作到与捡到手机的市民取得联系，大概用了半个小时，整个过程比较顺利。”

陈宇超说，捡到手机的市民防范意识很强，担心遇上冒领诈骗。经过耐心解释，对方消除了疑虑，并主动通过闪送将手机送到派出所。“由于对方当时不在市区，手机最终交到李女士手上时已是晚上。”

见手机失而复得，李女士连声感谢。回去后，李女士的女儿将整个经过记录下来，并给黎明派出所写了一封感谢信。李女士表示，对孩子而言，这个过程很有教育意义，通过手写感谢信向民警致谢，也更能体现诚意。

来 源：温州都市报

原标题： 妈妈的手机找到了！小学生给民警手写一封感谢信

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com