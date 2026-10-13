上海获首届世界知识产权组织“创新城市”奖项
新华网 2026-10-13 10:22:30
10月12日在瑞士日内瓦世界知识产权组织总部拍摄的首届“创新城市”颁奖典礼现场。新华社记者 连漪 摄
世界知识产权组织12日在日内瓦总部举行的颁奖典礼上公布首届“创新城市”奖项获奖名单，上海等三个城市从15座入围城市中脱颖而出，获得该奖项。
“创新城市”奖项由世界知识产权组织于2026年首次推出，面向194个成员国的城市开放，旨在表彰获奖城市未来一年内为促进创新和创意所做出的大胆承诺。除上海外，其他两个获奖城市分别是比利时沙勒罗瓦和英国利物浦。
10月12日在瑞士日内瓦世界知识产权组织总部拍摄的首届“创新城市”颁奖典礼现场。新华社记者 连漪 摄
据世界知识产权组织网站介绍，上海的愿景是巩固其作为国际科技与知识产权枢纽的地位，同时培育更广泛的创新和创意文化。其承诺包括：扩大知识产权教育和服务、开放创新基础设施和数据、支持文化创意产业，以及加强科研、产业、创业者和投资者之间的联系。
来 源：新华网
原标题： 上海获首届世界知识产权组织“创新城市”奖项
记者 王娅楠
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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