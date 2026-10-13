新华网 2026-10-13 10:22:29

联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前在官网公布了“联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄”中的99人名单，已经入选的包括湖北省蕲春县艾灸师余锦秀和湖南省岳阳县丰瑞农机专业合作社理事长董敏芳。

这一全球表彰倡议由粮农组织发起，旨在纪念2026国际女农民年，表彰在农业、粮食体系和农村发展领域作出突出贡献的百位女性。粮农组织官网信息显示，本次评选共有131个成员国提交609项提名。提名经资格审核、高级管理层评估排序和两轮审议后，最终人选确定。颁奖仪式定于10月15日在罗马粮农组织总部举行，是今年世界粮食论坛活动之一。据悉，届时将揭晓尚未公布的一位“巾帼英雄”。

据粮农组织官网介绍，余锦秀是中国国家级非物质文化遗产蕲春艾灸疗法的领军实践者，也是“蕲春艾灸师”劳务品牌形象大使。20多年来，她累计培训专业艾灸师3万余名，帮助数千人就业创业，带动当地农村居民尤其是妇女、残疾人等群体增收。

董敏芳是现任中国湖南省岳阳县润升水稻专业合作社和丰瑞农机专业合作社理事长。她放弃企业高薪工作返乡务农，引领合作社推广粮食机械化生产，带动小农户。她还通过提供就业岗位、技能培训和创业支持，推动农村女性发展。

联合国将2026年定为国际女农民年，旨在突出女性在农业粮食体系中的作用，推动出台政策、增加投资，帮助女性更好地获得资金、知识和服务。

来 源：新华网

原标题： 已有两名中国女性入选粮农组织“百位巾帼英雄”

记者 刁泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com