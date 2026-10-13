最新诺奖成果解读：读万家账本，寻经济潮汐之锚

新华网 2026-10-13 10:22:29

这个月多收入1000元、拿到一次性奖金，或从此每月工资增加1000元，会让你做出相同的花钱计划吗？这是今年诺贝尔经济学奖涉及的一个重要问题：人们如何规划未来消费，又如何在当下调整开支；这些汇聚起来，或许影响到整个经济运行。

2026年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·霍尔和迈克尔·伍德福德的研究，为回答这一问题提供了重要基础。两人因对“宏观经济稳定的微观基础”的贡献获奖。这个听起来抽象的理由，连接着两个世界：“微观”是一个个家庭和企业，“宏观”是整个经济。要理解经济大潮，先要看清家庭怎样花钱、企业怎样定价。

这是10月12日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2026年诺贝尔经济学奖公布现场。当日，瑞典皇家科学院宣布，将2026年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·霍尔和迈克尔·伍德福德，以表彰他们在奠定宏观经济稳定政策的微观经济学基础研究领域的突出贡献。新华社发（瑞典皇家科学院供图/帕特里克·伦丁摄）

诺贝尔经济学奖委员会主席约翰·赫斯勒表示，两名获奖者的研究为世界各地央行和政府目前使用的模型提供了坚实的理论基础，使政策制定者能够更好地应对能源危机、家庭消费突然变化等经济冲击。

账本里藏着明天

霍尔研究的是，人们怎样决定花多少钱。回到开头的例子：一次性奖金只增加一笔收入，持续加薪则意味着今后每个月都多一笔进账，因此，在相应理论中，后者通常会带来更明显的消费调整。这背后有一个朴素的想法：人们通常希望把日子过得相对平稳，而不是收入多时花得很多、收入少时突然难以维持。经济学把这种跨越不同时间安排消费的想法，称为“消费平滑”。但经济学家看不到每个人对未来的打算，如何用数据检验这种理论？

1978年，霍尔提出一种巧妙的检验思路：在他设定的模型条件下，人们已经把知道的事情算进了今天的消费计划。因此，要判断他们以后会花多少钱，在知道今天花了多少之后，再看这些旧消息，也不会让预测更准。换句话说，一项早已知道的收入变化，应该已经进入消费计划，而不必等钱真正到账时才作反应；新消息则可能让人重新安排开支。

霍尔在美国总量消费数据中找到了支持这一理论的重要证据，使原本难以检验的想法，变成可以用数据考察的命题。

并非所有家庭都能从容安排未来：有人没有足够积蓄，也借不到钱，即使知道未来收入可能增加，眼下仍要等工资到账才能支付开支。霍尔等经济学家1982年的研究进一步使用家庭数据，把这类依赖当期收入的消费行为纳入分析。因此，要判断一笔补助能带来多少新增消费，不能只算发了多少钱，还要理解家庭怎样看待这笔收入、手头是否宽裕。

价签上写着冷暖

家庭怎样花钱之外，另一个关键问题是企业怎样定价。

12日诺贝尔经济学奖发布会现场，一张冰淇淋价目表让这个问题变得直观：商家给冰淇淋定下的是整个销售季的价格，因为改价有成本，例如需要重新印制价目表等。既然价格要维持一段时间，商家定价时就不能只看今天，还要预判未来一段时间的情况。这种价格不能随时调整的现象，经济学称为价格“黏性”。

它为什么重要？设想一下，假如顾客突然少了，但售价无法及时调整，商品就可能卖得更少，企业随之减少生产和用工；问题不仅是价格牌没有换，还可能影响工厂开工和人们的工作。这时，适当的政策能否帮助恢复消费和生产、减小经济波动，就是伍德福德等人研究的问题。

它从家庭和企业的具体选择出发，分析人们怎样回应政策，以及价格调整不及时会带来什么影响。

伍德福德是这一框架的关键构建者，他把企业定价、家庭消费与央行利率政策连接起来，帮助研究者分析一项政策会经过哪些环节、带来怎样的影响。当然，这套框架也建立在许多其他研究者的工作之上，并非两位获奖者共同完成的一项单独研究。

这套框架怎样帮助政策制定者应对现实风浪？在获奖后的电话连线中回答记者提问时，伍德福德以2008年国际金融危机为例解释说，当传统降息工具不足以恢复经济活动时，政策制定者需要其他办法，其中之一是“前瞻指引”——央行更明确地说明未来利率政策可能怎样变化，而不只是调整今天的利率。

为什么解释未来也有用？因为家庭和企业今天的决定，本来就包含对未来的判断，政策沟通也可能通过改变这种判断，影响当下的行为，即引导预期。

从家庭账本到商店价目表，再到央行的政策声明，经济大潮之下，是无数人对生活的安排、对明天的判断。2026年诺贝尔经济学奖成果的意义，正在于读懂万家账本，理解人们如何筹划未来；在于帮助探寻稳定之锚，让生活在风浪中少些飘摇。

来 源：新华网

原标题： 读万家账本，寻经济潮汐之锚——最新诺奖成果解读

记者 郭爽 朱昊晨 张馨文

本文转自：温州新闻网 66wz.com