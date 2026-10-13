进出口银行前三季度投放外贸领域贷款近万亿元
新华网 2026-10-13 10:22:30
记者10月13日从中国进出口银行获悉，今年前三季度，进出口银行新发放外贸领域贷款近万亿元，同比增长9%，其中近40%投向稳外贸主体和稳外贸产业链领域。
据介绍，进出口银行制定并实施稳住外贸基本盘工作方案，统筹支持货物贸易与服务贸易、传统贸易与新业态新模式，助力发展数字贸易、绿色贸易；聚焦企业“走出去”的新形势、新需求，在跨境结算、贸易融资、供应链金融等方面提供全方位支持，助力企业稳健开拓国际市场。
来 源：新华网
原标题： 进出口银行前三季度投放外贸领域贷款近万亿元
记者 张千千
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
青科会迎来成果爆发期 科创项目上“快车道”社会10-12
-
温州S3线重大节点！梧田站首块底板浇筑完成社会10-12
-
这场AI编程培训交出了“AI+产教融合”新答卷社会10-12
-
温州理工学院举行2026级新生开学典礼社会10-12
-
60份热饭送了59.2公里 泰顺雅阳镇养老助餐送餐一线见闻社会10-12
-
温企研发全国首款AI近视防控智能眼镜社会10-12
-
康养生活节好吃好逛好购 最后一天带着爸妈来看看社会10-12
-
强城实干有我 智造匠心砺技 温州举办劳模工匠进校园活动社会10-12
-
“武术之乡”再迎武林盛会 全国武术套路冠军赛明起在温开赛社会10-12
-
华境S车主投诉：提车仅两天，新款官宣上市了社会10-12