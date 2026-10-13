新华网 2026-10-13 10:22:30

记者10月13日从中国进出口银行获悉，今年前三季度，进出口银行新发放外贸领域贷款近万亿元，同比增长9%，其中近40%投向稳外贸主体和稳外贸产业链领域。

据介绍，进出口银行制定并实施稳住外贸基本盘工作方案，统筹支持货物贸易与服务贸易、传统贸易与新业态新模式，助力发展数字贸易、绿色贸易；聚焦企业“走出去”的新形势、新需求，在跨境结算、贸易融资、供应链金融等方面提供全方位支持，助力企业稳健开拓国际市场。

来 源：新华网

原标题： 进出口银行前三季度投放外贸领域贷款近万亿元

记者 张千千

本文转自：温州新闻网 66wz.com