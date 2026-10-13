鹿城区委书记张崇波调研中国（温州）智能谷建设工作 加快构建“五位一体”产业体系

鹿城发布 2026-10-13 10:09:30

10月12日，鹿城区委书记张崇波在调研中国（温州）智能谷建设工作时强调，为鹿城加快建设“一区三地五城”注入强劲数智动能。

10月12日，鹿城区委书记张崇波在调研中国（温州）智能谷建设工作时强调，要坚定走好创新发展“华山一条路”，锚定温州加快建设“AI示范应用第一城”目标，做深做透“两篇大文章”，深入实施人工智能“六大倍增”行动，加快构建算力、数据、模型、应用、生态“五位一体”产业体系，以“智变”引领“质变”，提速打造人工智能创新发展先行区，为鹿城加快建设“一区三地五城”注入强劲数智动能。

在中国（温州）智能谷孵化器，张崇波指出，要充分发挥孵化器平台载体功能，持续优化“拎包入驻”的创业服务，推动更多人工智能企业在鹿城“扎得下、长得好”，架起产业与AI之间的高效对接桥梁，把技术优势转化为场景优势、市场优势。在中国（温州）智能谷山水智创中心，张崇波指出，要抢占具身智能新赛道，高水平规划、高标准建设，打造集人工智能展示体验、供需对接、场景应用等于一体的创新复合体，让创新载体既有“科技感”、更聚“人气值”。

座谈交流时，张崇波听取中国（温州）智能谷建设进展和重点在谈项目招引情况后指出，中国（温州）智能谷被纳入温州国家高新区鹿城分园的建设布局，入选省级未来产业先导区培育名单、获评省级数字经济产业园，是鹿城抢占未来产业新赛道的核心阵地。要紧扣温州市“一港五谷”战略布局，统筹抓好园区空间优化、创新氛围营造、展馆展示中心提升、8S旗舰店建设等，加快构建“一器一园多点”产业格局，努力在竞争态势中巩固地位、争先创优，当好“在温州看见创新中国”的排头兵。

张崇波强调，要在区域竞争中巩固地位，坚持以高能级平台聚势赋能，依托世界青年科学家峰会、中国人工智能数字创新大会等高端平台，做强资源链接、项目招引、成果转化、人才集聚功能，加速构建全国人工智能产业新地标。要在产业跃升中塑造优势，围绕“6+3+N”产业体系，聚焦创新平台提质扩面、头部企业培育壮大、应用场景加速打造，推动“AI行业翻译官”队伍扩面提质，精准解决企业供需对接难题，加快打造一批行业垂类大模型和示范型创新应用场景。要在招商攻坚中凝聚合力，健全招商体系协同联动机制，实行清单化推进、节点化落实、闭环化管理，让技术找得到场景、企业找得到方案、产业找得到增量，推动大中小企业融通创新、竞相发展，真正把好项目“带回来”、把好苗子“扶起来”。

鹿城区领导叶小剑、王坚一同调研。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波调研中国（温州）智能谷建设工作 加快构建“五位一体”产业体系

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com