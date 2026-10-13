平阳县委书记孟晓斌调研深化宠物咬胶进出口集成改革工作

平阳发布 2026-10-13 10:10:50

10月12日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、萧江等乡镇，调研深化宠物咬胶进出口集成改革工作。

10月12日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、萧江等乡镇，调研深化宠物咬胶进出口集成改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革重要论述，以更大力度、更实举措推进宠物咬胶进出口集成改革，切实帮助企业降本增效，推动平阳县宠物用品产业做大做强做优。

孟晓斌先后走访温州锦恒宠物用品有限公司、温州源飞宠物玩具制品股份有限公司、温州申兴辐照技术有限公司等企业，认真倾听企业诉求，详细了解宠物用品原材料、成品进出口及出口配套服务建设等情况，并现场听取相关部门关于深化宠物咬胶进出口集成改革工作开展情况的汇报，研究协调解决改革推进过程中遇到的困难和问题。

孟晓斌指出，宠物咬胶产业是平阳县特色优势产业，也是外向型经济的重要板块。深化宠物咬胶进出口集成改革，既是落实上级开放发展部署的具体行动，也是回应企业关切、破解发展瓶颈的现实需要。各企业要坚定发展信心，抢抓改革机遇，主动适应国际市场变化，持续加大研发投入，不断提升产品附加值和核心竞争力；要积极拓展多元化市场，优化产品结构，增强抗风险能力，在激烈的国际竞争中赢得主动、做大做强。

孟晓斌强调，各有关部门要坚持问题导向，聚焦企业在原材料进口、成品出口、通关便利化等环节的堵点难点，逐项梳理、精准施策，进一步优化监管流程、提升服务效能，切实帮助企业降本增效。要强化协同联动，建立健全常态化沟通机制，打通部门间信息壁垒，定期会商研判，形成改革攻坚合力，推动各项改革举措直达企业、快享见效，让企业真切感受到改革带来的便利和实惠。要深化改革创新，要围绕企业的价值链、销售链、供应链、信息链和服务链等，从“五链融合”中找切口抓改革，积极探索新模式、新路径，形成可复制、可推广的制度成果，不断放大改革综合效应，推动制度创新与产业升级深度融合，为平阳县开放型经济高质量发展注入强劲动力。

平阳副县长盖军参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研深化宠物咬胶进出口集成改革工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com