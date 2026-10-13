法国数百家超市制冷系统遭网攻 大量食品变质
新华网 2026-10-13 10:22:31
法国媒体12日报道，法国数百家超市的制冷系统11日夜间遭遇大规模网络攻击，导致大量生鲜及冷冻产品变质。
据法国商业调频电视台报道，黑客利用制冷控制系统的漏洞发动攻击，这款系统被法国众多商超使用。黑客远程启动制冷设备的强制除霜功能，并将温度设定为50摄氏度，导致设备连续数小时加热，无法维持相关商品所需的低温存放环境。
商业调频电视台援引业内消息人士的话报道说，此次网络攻击在法国全国范围造成的损失可能高达数百万欧元。
来 源：新华网
原标题： 法国数百家超市制冷系统遭网攻 大量食品变质
记者 孙毅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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