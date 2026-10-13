新华网 2026-10-13 10:22:31

参加爱知·名古屋亚残运会的中国体育代表团首批队伍于12日抵达日本。这是我国第五次参加亚残运会，也是我国参加境外亚残运会运动员规模最大的一届。

10月12日，中国体育代表团成员抵达名古屋中部国际机场。新华社记者 才扬 摄

中国体育代表团总计500人，其中运动员312人（含男运动员146人、女运动员166人），均为业余选手，来自工人、学生、职员、自由职业者等不同群体。当天抵达的为田径、盲人足球、轮椅篮球、盲人柔道等项目的200余名代表团成员。据介绍，为做好赛前训练、赛事保障等工作，中国体育代表团此次预计分四批陆续抵达，全部队伍将在18日赛事开幕前集结完毕。

10月12日，中国体育代表团成员抵达名古屋中部国际机场。新华社记者 才扬 摄

盲人足球队教练员王桂顺介绍说，这次队伍中有参加过三届残奥会的运动员，年龄最大的1993年出生，“我们还兼顾了一些相对年轻的后备力量，年龄最小的是2009年出生的一名运动员，所以整个队伍是新老结合”。

他透露，队伍目前已获得洛杉矶残奥会参赛资格，希望通过亚残运会充分锻炼队伍，同时力争佳绩。

第五届亚残运会将于18日至24日举行，共设18个大项、逾500个小项，预计将有来自45个国家和地区的3000多名运动员参赛。中国体育代表团将参加17个大项335个小项的比赛。

来 源：新华网

原标题： 亚残运会中国体育代表团首批队伍抵达日本

记者 郑直 张卉

本文转自：温州新闻网 66wz.com