新华社 2026-10-13 10:18:09

第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，总用冰用雪量达40万立方米，创下历届规模新高。这是记者10月12日从“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026-2027冰雪季推介会暨启动仪式上了解到的。

图为往届哈尔滨冰雪大世界园区景观。新华社记者 徐凯鑫 摄

第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区拟围绕冰雪景观、游乐体验、演艺活动、冰雪赛事、主题IP、配套服务六大板块，打造沉浸式冬日冰雪旅游盛宴，与中外游客共赴浪漫冰雪之约。

“不止园区大门、主塔和梦想大舞台等重点景观推陈出新，互动体验上也会有显著升级。”哈尔滨冰雪大世界推介人孙泽旻介绍，今年园区将新增一处“超级冰滑梯”群组，让更多游客朋友体验冰雪带来的快乐。

接下来，黑龙江省冰雪旅游发展促进会将陆续走进厦门、重庆和上海等地开展系列冰雪旅游推介活动，持续扩大冰雪文旅品牌影响力，吸引更多游客今冬北上、赏冰乐雪。

来 源：新华社

原标题： 哈尔滨冰雪大世界今冬园区规模将再创新高

记者 徐凯鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com