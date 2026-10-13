哈尔滨冰雪大世界今冬园区规模将再创新高
新华社 2026-10-13 10:18:09
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，总用冰用雪量达40万立方米，创下历届规模新高。这是记者10月12日从“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026-2027冰雪季推介会暨启动仪式上了解到的。
图为往届哈尔滨冰雪大世界园区景观。新华社记者 徐凯鑫 摄
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区拟围绕冰雪景观、游乐体验、演艺活动、冰雪赛事、主题IP、配套服务六大板块，打造沉浸式冬日冰雪旅游盛宴，与中外游客共赴浪漫冰雪之约。
“不止园区大门、主塔和梦想大舞台等重点景观推陈出新，互动体验上也会有显著升级。”哈尔滨冰雪大世界推介人孙泽旻介绍，今年园区将新增一处“超级冰滑梯”群组，让更多游客朋友体验冰雪带来的快乐。
接下来，黑龙江省冰雪旅游发展促进会将陆续走进厦门、重庆和上海等地开展系列冰雪旅游推介活动，持续扩大冰雪文旅品牌影响力，吸引更多游客今冬北上、赏冰乐雪。
来 源：新华社
原标题： 哈尔滨冰雪大世界今冬园区规模将再创新高
记者 徐凯鑫
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
青科会迎来成果爆发期 科创项目上“快车道”社会10-12
-
温州S3线重大节点！梧田站首块底板浇筑完成社会10-12
-
这场AI编程培训交出了“AI+产教融合”新答卷社会10-12
-
温州理工学院举行2026级新生开学典礼社会10-12
-
60份热饭送了59.2公里 泰顺雅阳镇养老助餐送餐一线见闻社会10-12
-
温企研发全国首款AI近视防控智能眼镜社会10-12
-
康养生活节好吃好逛好购 最后一天带着爸妈来看看社会10-12
-
强城实干有我 智造匠心砺技 温州举办劳模工匠进校园活动社会10-12
-
“武术之乡”再迎武林盛会 全国武术套路冠军赛明起在温开赛社会10-12
-
华境S车主投诉：提车仅两天，新款官宣上市了社会10-12