新华网 2026-10-13 10:22:30

由中国人民大学主办的明德战略对话（2026）系列活动于10月6日至11日举行。来自10个国家的13位国际战略学术界人士走进中国多地，通过参访调研、战略对话等方式，感知中国经济高质量发展的强劲韧性、蓬勃活力与深层逻辑。

赴上海感受中国经济中心城市的活力，到江西新余探寻《天工开物》的文明传承与创新，深入浙江温州共话中国民营经济如何更好地走出国门，在北京聚焦中国经济的韧性增长……

由中国人民大学主办的明德战略对话（2026）系列活动于10月6日至11日举行。来自10个国家的13位国际战略学术界人士走进中国多地，通过参访调研、战略对话等方式，感知中国经济高质量发展的强劲韧性、蓬勃活力与深层逻辑。

10月8日，多国战略学术界人士在江西新余参访。（主办方供图）

观察地方创新发展实践——

“中国街头新能源汽车和传统燃油车的比例是多少？”带着好奇，埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅在上海饶有兴致地数起街上行驶的新能源汽车数量。

“从酒店去机场的路上，竟然有约240辆绿色牌照的车，而蓝色牌照的车是27辆。”穆拉图·特肖梅说，这证明绿色车牌的新能源汽车在中国很受欢迎，这种态势将推动从燃油车到新能源汽车产业的转型。

亲眼见到厚度仅0.08毫米的钢材被徒手撕开，了解完整的锂产业生态体系如何落地，目睹智能产线正在高速有序运转……在新余，外宾们在企业展厅和生产车间边走边看，不时交流探讨。

“这里的设施十分现代化，中国的相关技术也处于世界领先水平。”澳大利亚国际事务媒体人马修·威廉姆斯举例说，中国制造生产的锂电池，在提升新能源汽车性能、降低成本等方面发挥了重要作用。

温州，中国民营经济重镇。外宾们在此参加“一带一路”相关智库论坛，剖析中国民营经济全球化的路径和潜力。

英国“全球经济指标”分析平台创始人瑞安·珀金斯说，昔日以生产日用消费品闻名的温州如今正在生产研发越来越精密高端的产品，向价值链上游迅速攀登。依托温商海外网络，温州在生产和出口更高质量、更高技术、更高附加值的产品时可以更好地提供配套技术和服务，这是温州的一大优势。

谈及参访中国多地的最大感受，瑞安·珀金斯说：“如果想更加全面立体地理解中国科技与经济发展的动力，不能只盯着大城市，也要来到新余、温州这样的地方。大量发展实践与技术创新发生在这里，这是非常值得讲述的故事。”

10月10日，多国战略学术界人士在浙江温州参访。新华社记者 孙楠 摄

感知中华文明传承与创新——

明代科学家宋应星在江西新余写下中国科学与工业百科全书《天工开物》，凝结着天人合一、精工造物、经世致用、实干兴邦的中华匠心，如今，新余这座因钢设市、因工立市的城市，正在赓续古老的造物智慧；温州，千年商港、海上丝绸之路的重要节点，自古以来就有着浓厚的开放气质和商贸基因，如今也在古今映照中获得不竭的发展动力。

参访中，各地从中华优秀传统文化中汲取智慧、因地制宜实现创新发展给外宾留下了深刻印象。

“正如《天工开物》中蕴含的内涵，我们应该以最高效的方式合理开发、利用自然资源。”英国前议员乔治·加洛韦说，中国将资源投入工业与科技发展，增进了中国人民福祉，也惠及世界各国人民。

三大洲社会研究所执行所长维贾伊·普拉沙德说，非常高兴看到中国城市从历史中汲取自信与力量，思考如何发展现代化、绿色化产业。大家应以历史为根基、秉持文化自信，同时以开放的胸怀进行交流。

10月11日，明德战略对话（2026）主论坛在北京举行，主题为“韧性与活力：中国发展给世界带来的新机遇”。新华社记者 李欣 摄

探讨中国经济韧性与活力——

一城一域的鲜活样本，正是读懂中国发展密码的重要窗口。了解中国地方发展的强劲脉动后，外宾们更加理解中国经济发展的韧性与活力，也真切地看到中国发展为世界创造的新机遇。

“增强经济韧性的办法之一是实现多元化，而这正是中国努力做的事。”挪威东南大学国际关系学教授格伦·迪森说，在同样逻辑下，想要打造具有韧性的国际经济环境，最重要的也是实现多元化。

“当前各国都在寻找稳定之锚、发展创新动力之源，探寻实现包容、共享繁荣的路径，中国为达成上述目标作出了重要贡献。”新西兰前总理珍妮·希普利说，中国通过发展规划、战略投资等推动新兴产业发展。在电动汽车、机器人等领域的持续创新，体现出中国经济的韧性与活力。

在英国牛津大学教授理查德·卡普兰看来，中国发展势头强劲，通过技术转移、投资与合作，带动全球经济增长。同时，中国的发展为其他国家提供了不同于传统模式的选择，不少国家期待借鉴中国的发展经验。

来 源：新华网

原标题： 多国战略学术界人士深入感知中国

记者 孙楠、殷晓圣、程迪

本文转自：温州新闻网 66wz.com