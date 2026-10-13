文化新观察丨听“飞天”“星光”获奖者讲述创作故事

新华社 2026-10-13 10:20:54

2026年秋天，一批视听文艺工作者在山东烟台捧回中国电视艺术政府奖“飞天奖”或“星光奖”奖杯。从电视剧到电视文艺，获奖者代表在座谈会上讲述的心路历程，共同勾勒出一个清晰的创作真谛：唯有真实，才能让作品拥有直抵人心的力量。

表现真实的人

获得本届“飞天奖”优秀电视剧奖的《沉默的荣耀》，从立项之初就面临一个创作难题：吴石、朱枫、聂曦、陈宝仓四位主人公1950年在台北马场町就义是一段史实，观众一开始就知道结局，如何才能看下去？

创作者遵循“大事不虚、小事不拘”的创作原则，达到历史真实与艺术真实的统一，在尊重历史走向和人物命运的基础上对人物的家庭生活展开合理想象：吴石放不下家人，朱枫惦记远方儿女——从普通人的骨肉亲情里，自然生长出为国担当的信念。

“我们没有把他们塑造成没有弱点的英雄，而是尽量还原他们真实的处境——在特务严密监视下，他们一样牵挂亲人，也有恐惧有遗憾，牺牲不是一句口号，是由很多具体的人生选择交织而成的结果。”《沉默的荣耀》总制片人马中骏说。

电视剧《沉默的荣耀》海报（剧方供图）

革命历史剧在已知的结局里写出人的温度，现实题材剧则在真实的原型面前守住人的分寸。题材不同，“求真”的追求异曲同工。

凭《山花烂漫时》获本届“飞天奖”优秀女演员奖的宋佳，最初围读剧本时因为和主人公张桂梅是老乡说了几句黑龙江方言，被导演认为十分贴合人物。但直到在云南华坪见到张桂梅本人，她认识到，塑造真实的人物，不是只靠还原几段台词、几个动作就能做到的。

“真实的张桂梅老师有忧愁也急躁，但内心始终是充盈的，积极的，快乐的。她对我说：‘在愁绪中有高兴，在高兴中有奋斗，在奋斗中有眼泪，人的生活不就是这样吗？’”宋佳说，自己被这种真实的精神力量和人格魅力深深感染，获得了更多创作灵感。

电视剧《山花烂漫时》剧照（剧方供图）

从“看时代中的事”更多转向“看时代中的人”，是当前电视剧创作的一个鲜明导向。本届“飞天奖”“星光奖”的不少叙事类作品，正是在宏大叙事的框架内着力展现人物的内心精神与情感世界，使人物更加血肉丰满、真实可信。

到生活中寻找真实

凭《浴血荣光》获本届“飞天奖”优秀男演员奖的王仁君，至今难忘剧中一场冲锋爆破戏。他跑过预定炸点，土弹在脸侧炸开，嗡的一声耳朵就听不清了，嘴里灌满泥土和火药渣，眼前黑了好几秒，只能凭感觉往前冲。

“那一瞬间我忽然明白，先辈们当年往前冲的时候，哪有什么‘预定炸点’？子弹是真的，爆炸是真的，倒下就是真的倒下了。站在那片土地上，没资格说‘演戏’，只能真真切切地像先辈一样往前冲。”王仁君说，“演员的根，永远要扎在角色里、扎在真实的生活里。”

电视剧《浴血荣光》剧照（剧方供图）

在文艺创作中求真，最根本的方法是扎根生活——到生活现场亲身去听、去看、去感受，那些生动的细节才会浮现出来。

获本届“星光奖”的电视动画节目《茶啊二中（第五季）》，片名取自长春古地名“茶啊冲”。虽然大量故事素材来自主创团队的中学青春记忆，但主创仍然走进当下的校园，捕捉课堂上的对话、课间的嬉笑打闹，体会师生之间那份细腻又复杂的矛盾与温情。

“一代人青春里的欢笑、迷茫、成长，慢慢沉淀下来，化作剧本里一个个生动的人物、一段段真切的故事。”节目创作人员代表张弘说，正是这份真实质感让这个带着浓郁东北烟火气的校园故事跨越地域的界限，让不同年龄的观众都能在角色身上看见属于自己的青春记忆。

电视动画节目《茶啊二中（第五季）》海报（节目方供图）

在短视频、微短剧分流受众的市场环境中，电视剧往往以完整的人物成长、厚重的时代质感、层层递进的情感、对现实的深度观照展现艺术魅力，具有不可替代的价值。

从《情满四合院》《正阳门下》到《生万物》《海天雄鹰》，本届“飞天奖”优秀导演奖得主刘家成始终相信：创作从无捷径，唯有真心、真情、真生活。

“观众并不缺剧集可看，真正稀缺的，是真实可信、有温度、有深度、能够打动人心、经得起时间检验的作品。那些扎根人民、真诚质朴、描摹时代与普通人命运的作品，终将被观众记住、被行业认可、被时代留存。”他说。

电视剧《生万物》剧照（剧方供图）

不断打开真实的新维度

我国全景式展现抗战史的纪录片并不鲜见，到纪念抗战胜利80周年时，如何在既有基础上进一步提升创作水平？获得本届“星光奖”的电视纪录片《胜利》，选择了“世界视野、民族立场、当下思考”的定位来破题。

“作品更加强调与世界互动视角下的中国抗战，重点阐述中国人民抗日战争对世界反法西斯战争的胜利作出了哪些历史贡献。”《胜利》总导演肖同庆说，创作团队也吸收了最新学术成果，注重用细节说话，用史料发声，这些努力都力求在新的条件下进一步还原历史真相。

电视纪录片《胜利》海报（片方供图）

创新，也是求真的路径。本届“飞天奖”“星光奖”的不少获奖作品都通过创新内容或形式，让真实不断展现出新的维度。获得本届“星光奖”的电视综艺节目《新民歌大会（第二季）》，让民歌在实景创演中重拾质朴与鲜活。

系列节目将天坑、湖畔、田园、海港、车站、菜市、校园、街巷等生活场景作为沉浸式表演空间，并以社会热点议题、大众真实生活案例为基底，赋予每一场创演完整的故事逻辑与情感线索，对民歌进行重新编排、创作。

“民歌本来就是人们在生活中自然生长出的心声——山野间的呼喊、码头边的哼唱、相聚时的对歌，唱的都是日常的喜怒哀乐；《新民歌大会（第二季）》让民歌回到生活现场，就是要重新接上生活的烟火气，承载时代情绪与温度，与今天的观众产生新的共鸣。”节目创作人员代表银华说。

电视综艺节目《新民歌大会（第二季）》剧照（节目方供图）

“飞天”载誉，“星光”耀章。越来越多的好作品扎根大地，扎根生活，在精湛的艺术表达中留下属于一个时代的精神印记。

来 源：新华社

原标题： 文化新观察丨让真实的力量直抵人心——听“飞天”“星光”获奖者讲述创作故事

记者：白瀛、邵琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com