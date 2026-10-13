新华网 2026-10-13 10:22:23

记者12日从国家铁路局了解到，国家铁路局近日印发《铁路科技创新“十五五”规划》，部署基础研究和前沿技术、工程建造、技术装备、运输服务、数智铁路、安全保障、绿色低碳等领域重点任务，提出到2030年基本建成引领铁路现代化发展的科技创新体系。

根据规划，“十五五”时期，我国将新建30家左右国家铁路局铁路行业科技创新基地，突破不少于100项关键核心技术，形成不少于500项重大科技成果，在时速400公里运营系统工程、极高海拔工程建设等领域布局不少于20项典型应用场景或示范工程。

技术装备方面，规划提出，开展时速400公里运行列车轮轨磨耗规律、弓网匹配性能变化趋势、环境、线路及信号对车辆运行影响等基础技术研究，建立完善高铁车辆与线桥隧、供电、通信信号等子系统相互匹配的技术体系和检修维护体系；开展适应时速400公里批量运营的低阻力低噪声低轴重多目标匹配迭代设计，形成CR450动车组系列化产品；研究建立时速400公里动车组检修维护体系；稳妥有序推进时速600公里高速磁浮技术研究及国产化关键技术试验验证。

运输服务方面，根据规划，将推动铁路12306由单一购票向全行程智能服务升级，形成精准匹配旅客“个性化、差异化、多元化”需求的一站式联程出行方案；推进以铁路95306为核心的货运服务智能化升级，开展多式联运“一单制”服务智能技术研发与应用。

此外，我国将加快建设铁路行业大模型、数据集与算力基础设施，构建不少于20个行业高质量数据集，形成20个以上人工智能典型应用场景。同时开展超高海拔铁路工程建造关键技术攻关应用、重大跨海通道工程建造关键技术攻关，研发轻量化多功能智能抢修装备及快速施工工艺，构建“监测—评估—抢修”一体化的灾后快速保通技术体系。

绿色低碳方面，规划提出，推进低排放低油耗内燃机车及动力电池、氢能等多源动力制式机车车辆示范运营，建立健全碳管理体系，助力铁路碳排放总量在2030年前达峰。

来 源：新华网

原标题： 我国部署“十五五”铁路科技创新重点任务

记者 樊曦 海报制作：樊曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com