7国政要学者齐聚 2026温商发展对话在浙江温州举办

中国新闻网 2026-10-13 10:48:00

10月10日，2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在浙江温州举办，来自7个国家的10位前政要、学者和智库专家以及全球温商代表出席活动，共同搭建智库理论研究与产业实践互鉴的高端对话平台，为民营经济健康高质量发展和共建“一带一路”凝聚思想共识、汇聚实践力量。