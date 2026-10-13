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7国政要学者齐聚 2026温商发展对话在浙江温州举办

中国新闻网 2026-10-13 10:48:00
10月10日，2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在浙江温州举办，来自7个国家的10位前政要、学者和智库专家以及全球温商代表出席活动，共同搭建智库理论研究与产业实践互鉴的高端对话平台，为民营经济健康高质量发展和共建“一带一路”凝聚思想共识、汇聚实践力量。

10月10日，2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在浙江温州举办，来自7个国家的10位前政要、学者和智库专家以及全球温商代表出席活动，共同搭建智库理论研究与产业实践互鉴的高端对话平台，为民营经济健康高质量发展和共建“一带一路”凝聚思想共识、汇聚实践力量。中新社记者 王刚 摄

10月10日，新西兰前总理珍妮·希普利发表主旨演讲。中新社记者 王刚 摄

10月10日，埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅发表主旨演讲。中新社记者 王刚 摄

10月10日，浙江省发展规划研究院发布《浙商参与共建“一带一路”的实践与案例》。中新社记者 王刚 摄

10月10日，温州商学院发布《温州新生代企业家发展研究报告》。中新社记者 王刚 摄

10月10日，与会嘉宾结合“小而美”项目的高质量实践与未来展望话题进行圆桌对话。中新社记者 王刚 摄

10月10日，新自由贸易格局中的中国企业全球化分论坛举行。中新社记者 王刚 摄

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