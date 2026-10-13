“办理社保卡金卡每月发放补贴”系谣言（2026·10·13）

全国网络辟谣 2026-10-13 17:07:27

辟 谣 “办理社保卡金卡每月发放补贴”系谣言

详情：近期，有人冒充北京市人社局工作人员，声称可办理社保卡金卡，拉人进群并承诺每月发放补贴。对此，人力资源和社会保障部表示：这是典型的诈骗！社保卡为统一蓝色版本，不存在所谓“社保卡金卡”。人社部门不会以享受社保待遇为由，用单位或个人名义建群拉人。请大家切勿轻信此类虚假信息，保护个人信息，谨防上当受骗。（来源：“人力资源和社会保障部”微信公众号、北京人社）

辟 谣 网传海南万宁东澳工程船“搁浅”系误读

详情：近日，短视频平台流传“万宁东澳一艘工程船搁浅”的视频，引发关注，甚至有人表示要前往“打卡”。对此，海南省万宁市发展控股集团有限公司回应称，该船并非搁浅，而是一艘无动力挖泥船正在海边等候海事部门验船，网传内容系误读。（来源：海南省互联网联合辟谣平台）

科 普 “吃了不烧心”≠食材一定好

详情：最近，AI短剧把“不烧心”这个词带火了，吃了不烧心成了食材好的判断标准。然而，“烧心”到底是一种什么感觉？吃了不烧心真能代表食材品质好吗？出现烧心症状又该怎么办？

烧心大部分表现为胸骨后，也就是胸口正中、胸骨后方的烧灼感，热热的感觉，有的人可以从剑突下一直延续到咽喉的位置。烧心不是心脏出了问题，而是胃里的内容物反流到食管，刺激了食管黏膜。除了烧心，胃食管反流还可能带来反酸水、胸骨后疼痛、恶心、呕吐、咳嗽等症状。

吃着不烧心能说明食材好吗？

从医学角度看，这并不能作为判断标准。不出现烧心症状只能说明这种食物不会诱发个体的反流症状，并不等同于食材在营养、安全或品质上更优。比如有些人吃了精制碳水不会引起烧心，但其营养价值比较有限；而番茄、橘子等优质食材却可能诱发部分人群的烧心症状。因此，是否烧心只能说明该食物与个人体质相适应，不能作为评判食材好坏的依据。吃了烧心，同样不代表食材不好或变质。

出现烧心症状怎么办？

急性发作时，不要平躺、弯腰或下蹲，以减少反流；可以少量喝点温水，同时停止进食，尤其避免酸性食物和饮料。

药物方面，家中可常备一些抗酸药。比如铝碳酸镁咀嚼片能快速中和胃酸，临时缓解烧心，适合短期、间断服用；奥美拉唑属于质子泵抑制剂，是胃食管反流病的一线治疗药物，但不建议长期自行服用；新型抑酸药物P-CAB对反流较重的患者效果也比较好。

如果烧心伴随吞咽疼痛、吞咽困难、大便发黑、持续性胸痛，或者发作频繁、病程较长、药物和生活方式调整无效，需要及时去医院消化科就诊。（来源：中央广播电视总台中国之声）

通 报 北京警方通报3起典型案例

详情：北京警方聚焦利用网络平台发布不实言论，借此博取关注、吸粉引流的违法犯罪行为，持续加大打击整治力度，净化网络环境。现通报3起典型案例。

案例一：周某为博取关注、吸粉引流，编造内容为“某河域多名游泳者死亡”的谣言信息，在网络平台发布，误导网民关注和讨论，扰乱社会秩序，造成不良影响。

案例二：龚某为博取关注、吸粉引流、招揽生意，利用AI工具制作某法制节目虚假截图，将一贩毒嫌疑人驾驶车辆，以字幕形式标注为某品牌汽车，在网络平台发布，误导网民关注和讨论，扰乱社会秩序，造成不良影响。

案例三：郭某、常某为博取流量、获得行业关注，编造“某科技公司多人被带走”的谣言信息，在网络平台发布，误导网民关注和讨论，扰乱社会秩序，造成不良影响。

目前，上述人员已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。（来源：“长安街知事”微信公众号、“首都网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com