温州日报 2026-10-14 08:26:36

昨天，温州市—拜城县对口支援工作座谈会召开。市委副书记、市长张文杰等市领导与拜城县委副书记、县长达尔古西·依拉音一行座谈交流，共续山海情谊、共谋协同发展。

温州网讯 昨天，温州市—拜城县对口支援工作座谈会召开。市委副书记、市长张文杰等市领导与拜城县委副书记、县长达尔古西·依拉音一行座谈交流，共续山海情谊、共谋协同发展。

自2010年建立对口支援关系以来，先后有6批500多名温州援疆干部来到天山脚下，累计投入援疆资金19.33亿元、实施援疆项目387个，两地在合作中建立了深厚的友谊。

张文杰欢迎达尔古西·依拉音一行来温考察交流，对拜城近年来经济社会发展取得的成绩表示祝贺。他说，这些年来，全市上下深入践行习近平总书记寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托和对浙江“4+1”重要要求，认真落实中央和省委省政府决策部署，锚定做强“一圈一极一中心”目标定位，深入实施新一轮“强城行动”，创新浓度持续提升，产业强市提速打造，城市能级加快跃升，对外开放不断扩大，共同富裕扎实推进。对口支援拜城是党中央交给浙江、交给温州的光荣任务，是我们义不容辞的政治责任。下步，温州将深入贯彻落实习近平总书记关于对口支援和深化东西部协作的重要论述，以更大力度、更实举措推进对口支援拜城各项工作，希望两地携手培育产业新动能、开拓市场新空间、增进民生新福祉、推动文化交流交融，共同实现更高质量、更高水平的互惠共赢。

达尔古西·依拉音感谢温州市委市政府和温州人民长期以来给予拜城的关心支持和无私帮助。站在新的起点上，他希望两地继续深化产业发展、人才交流、民生改善等各领域合作，共同谱写新时代对口支援工作新篇章。

副市长章月影参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 温州市—拜城县对口支援工作座谈会召开 共同打造新时代对口援疆工作示范样板

记者 缪眎眎

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