温州日报 2026-10-14 08:26:37

记者昨从鹿城区政务服务中心获悉，目前，全区“办不成事”问题办结率、满意率均达100%，557个企业证件办理、用地用能等急难愁盼问题逐一化解，超期受理率创历史新低。

温州网讯 开业在即消防却还没到位，鹿城启动“办不成事”兜底服务，消防人员开业前一晚复检、当场办结，超市如期开业。这一助企纾困的生动场景，正是鹿城以全链条闭环服务为企业兜底的缩影。记者昨从鹿城区政务服务中心获悉，目前，全区“办不成事”问题办结率、满意率均达100%，557个企业证件办理、用地用能等急难愁盼问题逐一化解，超期受理率创历史新低。

近日，鹿城区物华大厦超盒算NB顺利开业，货架上的商品码放整齐，店内人头攒动。可就在几天前，这家超市正面临一场开业倒计时的“冲刺”——消防人员到场开展开业前消防检查时发现，场所存在报警阀组、消防水泵等设施损坏，报警阀组与主泵切换异常等问题，不符合开业审批条件。

“按照正常流程，整改、复检、审批走完，开业肯定赶不上了。”超市负责人回忆。考虑到超市开业在即，鹿城立即启动“办不成事”兜底服务流程，依托“企安心”消防助企服务机制，消防人员现场开展专业研判，精准定位故障根源，并于开业前一晚赶赴现场开展二次开业前检查。经细致复核，原有隐患全部整改，消防设施运行正常、联动有效，执法人员当场办结相关手续，超市如期顺利开业。

就在前不久，巨一集团一栋已竣工验收的仓库，在办理不动产权登记时缺少消防竣工验收合格证，手续无从推进。接到企业诉求后，鹿城区企服中心没有简单告知“缺什么补什么”，而是第一时间对接区住建局审批科，带着企业的资料一项项查阅研判，最终确认该仓库需办理特殊工程消防竣工验收。工作人员现场协助企业进行项目申报，住建审批科室及质安站多次上门指导，并赴现场踏勘，针对消防功能逐一核验。目前，企业正在补齐补正图纸材料，办证堵点正一步步打通。

鹿城区政务服务中心相关负责人告诉记者，企业眼中的“办不成事”，很多时候并非无解，而是缺少一个把部门、政策、流程串起来的“兜底”网络。为此，鹿城在政务服务中心大厅和广润分中心大厅均设立“办不成事”兜底服务窗口，配套组建46名相关部门、街镇首席服务联络员，实行“统一归集—分析研判—分类交办—跟踪督办”管理；在线下窗口基础上，依托市“办不成事”问题化解线上平台，推动复杂疑难问题全流程闭环管理，实现全区34个部门、1703项政务服务事项兜底覆盖。

来 源：温州日报

原标题： 从“办不成”到“办得好” 鹿城兜底服务兜住企业急难愁盼

记者 张晨 通讯员 鹿政宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com