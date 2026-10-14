温州都市报 2026-10-14 08:26:36

中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员招考公告近日正式发布，本次全国共计招录3.57万人，其中工作地点在温州的岗位计划招录97人。

温州网讯 中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员招考公告近日正式发布，本次全国共计招录3.57万人，其中工作地点在温州的岗位计划招录97人。

根据《中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员招考简章》，温州地区招录单位包含温州海事局、中国人民银行温州市分行、温州海关、国家税务总局温州市税务局、国家金融监督管理总局温州监管分局等多家中央国家行政机关省级以下直属机构，累计招考人数97人。

有意向的报考人员可在10月14日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员专题网站”（http://bm.scs.gov.cn/kl2027）进行网上报名，注册认证截止时间为10月23日18:00。

报考人员可在10月15日8:00至10月24日18:00登录专题网站查询资格审查结果，报考申请未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。通过资格审查，需在2026年11月1日0:00至11月6日24:00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。逾期未完成网上报名确认并缴费的，视为自动放弃报考资格。

笔试包括公共科目与专业科目。其中公共科目笔试时间为11月29日，分行政职业能力测验（上午）和申论（下午）两场；8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为11月28日（下午）。公共科目笔试将在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

来 源：温州都市报

原标题： 今起报名！2027年国考温州地区招录97人

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com