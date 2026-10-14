破土奠基 温州挺进大型无人机整机制造赛道
温州晚报 2026-10-14 08:26:00
昨天，联合飞机低空智造产业园在龙湾区临海园区举行奠基仪式，该项目拟落地打造温州首个大型无人机整机制造基地。
温州网讯 昨天，联合飞机低空智造产业园在龙湾区临海园区举行奠基仪式，该项目拟落地打造温州首个大型无人机整机制造基地。
项目主要投资方深圳联合飞机科技有限公司,拥有无人机全产业链研发服务能力，自主研发的TD550D无人直升机获中国民用航空局型号合格证（TC），成为全国首款通过适航审定的无人直升机系统，具备6500米高原作业能力、200公斤载重及8级抗风性能，已在应急救援、消防、农林植保、物流运输等领域实现规模化应用。
该产业园占地约98.84亩，建筑面积约17.13万平方米，将重点引进涡轴发动机、旋翼系统、传动系统等低空经济核心部件制造项目，同步建设综合产品展示中心、培训中心、售后中心及空域管理指挥中心等园区配套设施。该产业园区预计2028年8月竣工。
来 源：温州晚报
原标题： 温州挺进大型无人机整机制造
通讯员 李宣仪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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