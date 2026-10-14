温州日报 2026-10-14 08:26:37

昨天，2026年“潮起两岸 智汇瓯江”AI智能应用实战营在浙江工贸职业技术学院启动。近50位来自台湾地区的青年学员齐聚温州，开启为期七天的“AI实战培训+文化体验”之旅。

温州网讯 昨天，2026年“潮起两岸 智汇瓯江”AI智能应用实战营在浙江工贸职业技术学院启动。近50位来自台湾地区的青年学员齐聚温州，开启为期七天的“AI实战培训+文化体验”之旅。

开营仪式上，温州市台湾青年OPC（一人公司）社区正式揭牌。该社区依托温台融合发展青年创业基地等平台，为来温台湾青年提供创业孵化、就业对接、技能培训等常态化服务，让台青“落地即安家”。5位深耕AI应用、跨境电商、短视频创作等领域的资深从业者受聘为导师，并开展授旗仪式，宣告为期一周的实战培训正式启动。

本期实战营紧扣人工智能发展前沿，围绕小红书运营、AIGC技术应用、AI短视频实战等真实场景需求设置“打通AI落地最后一公里”“AI智能化对网络营销的全新布局”“AIGC提示词工程与工具应用”“让AI帮你写、帮你画、帮你做、帮你导”等主题课程。培训期间，学员将完成账号定位、内容创作与AI视频生成等实操任务，并参观访问温州本地数字经济和电商企业，把课堂所学快速转化为可落地、可应用的技能。据悉，此前五期电商培训营，已累计吸引160多名台湾青年来温学习体验。

“工具的进步并不意味着人的价值被取代。当技术降低了创作的门槛，人的审美判断、创新思维和对真实需求的理解反而更加重要。”导师代表杜先生表示，学习AI最重要的是理解它能解决什么问题，以及如何把技术转化为实际成果。台湾青年代表现场展示了自己用AI制作的演示文稿和短视频作品，并分享在大陆创业发展的经历。

来 源：温州日报

原标题： 两岸AI智能应用实战营启动 温州首个台青OPC社区揭牌

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com