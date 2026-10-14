温州日报 2026-10-14 08:26:37

记者日前从市人力社保局获悉，人力资源和社会保障部公布全国高质量充分就业示范地区和单位创建备案名单，温州市龙湾区星海街道、瓯海区娄桥街道吹台社区、瑞安市公共就业创业服务综合体成功入选。

温州网讯 记者日前从市人力社保局获悉，人力资源和社会保障部公布全国高质量充分就业示范地区和单位创建备案名单，温州市龙湾区星海街道、瓯海区娄桥街道吹台社区、瑞安市公共就业创业服务综合体成功入选，分别获评全国示范街道、示范社区、示范单位（基地）创建备案对象，实现从基层街道、商务社区到县域综合服务平台多点突破，推动全市高质量充分就业工作全域提质。

据了解，龙湾区星海街道实有人口超20万，集聚2800余家工业企业，是温州用工需求最为集中的街道之一。该街道推行“一窗受理、限时办结”，公开24项就业服务事项，群众满意度达99.2%。依托全省首个基层“一站式”就业综合服务平台，街道搭建起“1+4+N”就业服务矩阵，日均推送岗位200个以上，年均服务群众超8.5万人次。同时街道实施分层分类服务，为高校毕业生落实“1131”全链条实名制服务，对就业困难群体开展帮扶，配套劳资调解、租房帮扶、权益保障等服务，切实做到群众安身、安心、安业。

瓯海区娄桥街道吹台社区是温州首个实体化运行的商务社区，汇聚20栋商务楼宇，入驻企业1729家，从业人员2.5万余人。社区搭建起面向高校毕业生、失业人员等群体的就业服务体系，打造商务区联盟型大学生就业实习基地，斩获多项国省级荣誉。社区还深挖夜市经济潜力，联动“夜市工坊”，为创业者提供摊位设计、供应链对接、直播培训等支持，把夜市流量转化为就业创业实效。

瑞安市公共就业创业服务综合体打造“就业+”多元服务生态，构建“1+3+N”全域就业服务格局。依托1万平方米人力资源产业园，集聚47家人力资源机构，联动职介、家政、零工市场，延伸村社服务站点。建立重点群体闭环帮扶机制，创新就业加金融、法律服务，常态化组织招聘、校企对接活动，构建多元协同服务生态。

下一步，温州将以此为契机，继续围绕劳动者全生命周期就业需求，深化职业友好型城市建设，升级基层就业服务载体，推进“浙里就业”综合服务站规范化建设，不断扩大就业容量、激发创业活力，以高质量充分就业筑牢民生幸福根基。

来 源：温州日报

原标题： 温州三地入选国家级高质量充分就业标杆创建备案名单

记者 夏婕妤 通讯员 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com