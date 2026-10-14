温州日报 2026-10-14 08:39:47

从校门到小区，从接送到托管，社区做的其实是一件很具体的事：把家庭暂时无法承担的几个小时，变成社区可以共同承接的公共服务。

护学志愿队伍将放学的孩子安全接回小区。 瑞安市文明中心 供图

温州网讯 下午4时许，放学铃声响起。

校门口很快热闹起来。孩子们背着书包走出校门，有家长已经等候多时，也有人还坐在办公室里，距离下班尚有一段时间。

对于不少双职工家庭来说，工作日的下午4点是一天里有些尴尬的时刻：孩子放学了，大人还没下班。请假接孩子不现实，让孩子独自回家又不放心。学校与家庭之间，不过一段路，却成了许多家长每天都要面对的难题。

在瑞安莘塍街道莘湖社区新湖春晓小区，这样的家庭有166户。

如今，社区试着把这段“空档”接了起来。孩子放学后，由物业组织的护学志愿队伍到校门口集中接领，核验信息、列队护送，将孩子送回小区；回到小区后，再进入“四点半课堂”写作业、阅读、参加兴趣活动，直到家长下班后来接。

这项服务的起点，是一次次走访。2025年8月起，莘湖社区组织网格员、业委会成员、物业管家等，对小区家庭情况进行摸排。孩子在哪所学校、几点放学、家长几点下班、是否需要接送和托管，这些看似琐碎的信息被一一记录下来。

“我们逐户走访，把每一个家庭的实际困难都记录下来，确保不漏一户、不落一人。”莘湖社区党支部书记、居委会主任叶其春介绍道。

走访之后，问题变得具体起来：谁来接？送到哪里？接回来后谁来看管？家长如何确认孩子安全到达？

社区依托三方议事会商机制，与业委会、物业共同商量解决办法——社区搭台统筹，物业承担接送，业委会协调监督。

从“居民有需求”到“各方有分工”，一项服务有了轮廓。小区的物业公司新湖绿城物业组建了十余人的护学志愿小队，根据不同学校的放学时间，设置16时、17时两个接送班次。

每天放学前，志愿者提前15分钟抵达校门口。孩子们出来后，按照名单逐一核验、点名，再列队返程。抵达小区后，志愿者确认孩子到达，并在业主群反馈情况。

“我们每天提前15分钟到校门口等候，孩子们一出来就按名单点名，确认无误后列队带回小区。”护学志愿小队成员黄思异告诉记者，“路上我们会特别注意交通安全，到了小区门口还会在业主群里发一条消息，让家长放心。”

对于家长王女士来说，这条消息意味着安心。“以前每天下午放学时间就开始焦虑，请假接孩子不现实，让孩子自己回家又不放心。现在有了护学队，我在手机上就能看到孩子被安全接回小区的消息，心里踏实多了。”

但安全到达只是第一步。如果孩子回到小区后只能独自在家，家长的顾虑依然没有完全消除。于是，社区和业委会又开始寻找另一个答案：孩子回来后，在哪里度过等待父母下班的时间？

小区妇女儿童驿站、党员活动室等公共空间被重新利用起来，“四点半课堂”有了固定阵地。社区一边对接辖区学校、社会组织，引入绘本阅读、趣味文体、益智拓展等课程；一边发动小区内部力量，邀请有特长的家长、在职党员、退休教师参与志愿服务。

“听说小区要办‘四点半课堂’，很多业主主动报名来做志愿者。比如有些退休教师，在家闲不住，来这里给孩子们辅导作业、讲讲故事，会觉得很有意义。”新湖春晓小区业委会主任郑隆泉说。

安全看护、课业辅导是基础，阅读、兴趣活动和素质拓展则成为延伸。有人负责教学，有人负责值守，还有专人负责场地安全和卫生。“孩子在这里不仅有人看管，还能学到东西，交到朋友。我们下班后直接来小区接孩子，既省心又放心。”学生家长张先生说。

从校门到小区，从接送到托管，社区做的其实是一件很具体的事：把家庭暂时无法承担的几个小时，变成社区可以共同承接的公共服务。

社区负责发现需求、统筹资源；物业承担日常接送；业委会负责沟通和监督。家长的建议和意见也不断融入服务调整之中，接送时间、路线安排等根据实际情况持续优化。

目前，新湖春晓小区已有30余户家庭享受到“点对点”护学和“四点半课堂”服务，家长满意度达100%。

“底数摸清了，服务清单也就出来了。我们要做的，就是把家长的‘烦心事’变成社区的‘心上事’。”叶其春说。

每天16时，放学铃声依然准时响起。

不同的是，有人已经提前等在那里。

孩子们走出校门，有人接；回到小区，有地方去。而那些仍在工作岗位上的父母，也终于可以把悬着的心放下一些。

基层治理有时并不始于宏大的命题。它可能只是从下午4点开始，替一个家庭接住孩子，接住一段无人照看的时间，也接住父母不敢松懈的那份牵挂。

来 源：温州日报

原标题： 一场从校门到家门的“接力” 接住双职工家庭的下午4点钟

记者 庄越 通讯员 瑞文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com