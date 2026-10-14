温州日报 2026-10-14 08:39:49

近日，民警金晖在处置完一起纠纷后，巡查时发现一居民卫生间内有人昏迷，立即拨打120并按指导实施急救，成功救下一名颅内出血的独居男子。

温州网讯 房门大开，卫生间里露出一双伸直的腿——这惊险一幕，被一名刚结束调解工作的民警“顺便”发现。近日，民警金晖在处置完一起纠纷后，巡查时发现一居民卫生间内有人昏迷，立即拨打120并按指导实施急救，成功救下一名颅内出血的独居男子。

金晖是温州市公安局瓯海分局郭溪派出所的一名民警。事发当天，所里接到一起群众纠纷警情，金晖立即带队到达现场处置。在他的耐心调解下，当事双方情绪逐渐冷静，调解工作顺利完成。在等待当事人签字确认期间，出于职业习惯，金晖下意识地巡查附近环境。没想到这一看，让他发现了异常。该居民楼内，一户人家房门大开，卫生间内露出一双伸直的腿，金晖顿感不对劲，立刻停止手头的工作，快步上前查看情况，在卫生间内发现一名中年男子瘫坐在地，双眼紧闭。

“大哥！醒醒！”无论金晖如何呼唤、拍打，该男子均无任何应答。金晖判断，男子已陷入昏迷，他当场拨打120急救电话，同时与辅警张守望合力将该男子挪出空间狭窄的卫生间区域，通过电话告知120急救人员男子身体状况等关键信息，并按照120急救人员的指示，调整男子身体姿势，对口腔进行抠吐，避免他因异物堵塞气道窒息。几分钟后，120急救人员抵达现场。众人合力将男子转移至救护车，送往医院进一步救治。

据了解，该男子独自一人居住，当天因身体不适诱发颅内出血，昏倒在卫生间内。所幸，男子住处的房门敞开，正好被路过的民警发现。目前，因发现及时、处置得当，该男子身体已无大碍。

来 源：温州日报

原标题： 出警结束后 他的“习惯动作”救了一条命

记者 杜一川 通讯员 郑茹茹

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