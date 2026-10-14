温州日报 2026-10-14 08:39:00

一边是山坡，一边是悬崖，前不着村，后不着店，更要命的是车轮深陷泥石坑，无法动弹……就在绝望之时，空中出现的无人机，让乐清的李先生松了一口气。

温州网讯 一边是山坡，一边是悬崖，前不着村，后不着店，更要命的是车轮深陷泥石坑，无法动弹……就在绝望之时，空中出现的无人机，让乐清的李先生松了一口气。近日，李先生特意定制了一面锦旗，来到乐清市公安局仙溪派出所，紧紧握着民警的手连连道谢。

故事要追溯到9月20日。当日18时许，仙溪派出所接到群众报警，称其驾车行至山路，途经一段塌方路段时，车轮不慎陷入坑洼，多次尝试都无法脱困。眼看天色逐渐变暗，无奈之下只能报警求助。

值班民警赵杨一边安抚报警人情绪，叮嘱其撤离至车外安全区域等待救援，一边迅速组织警力携带拖车绳、牵引装备等赶赴现场。

由于事发地地处偏远、路况复杂，被困群众又无法准确描述所处位置，而车辆上山单程就需要一个多小时。为避免因找路耽误救援时间，仙溪派出所当即启动“空地协同、立体救援”模式——利用无人机搭载热成像设备先行升空，快速锁定被困车辆精确位置，地面警力则同步上山，确保精准到位。

经过10余分钟的空中搜寻，无人机在一处山路弯道上锁定了被困车辆，实时画面与定位坐标随即被同步给救援警力。民警根据无人机实时回传的指引，抵达现场。

被困车辆正卡在盘山路狭窄弯道处：左侧是高耸的土坡，右侧是临崖悬空处，还伴有碎石松动滚落。车辆车轮持续打滑、抓地力严重不足，警车多次尝试拖拽均未能将其拖出。随后，民辅警又配合救援人员俯身贴近车身，双手抵住车尾，弓着背、蹬着腿，拼尽全力向前推动车辆。一次、两次、三次……直至次日凌晨，经反复尝试，终于将被困车辆从碎石区平稳拖出。

警方提醒：山区夜间行车应提前规划路线，切勿盲目驶离主路；遇导航指引进入不熟悉的路段时，切勿强行驶入，必要时及时报警求助。

来 源：温州日报

原标题： 车辆半山腰受困 他们救援至凌晨

记者 杜一川 通讯员 章淑婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com