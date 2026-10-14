温州日报 2026-10-14 09:15:56

日前，瓯海区综合行政执法局聚焦街面广告杂乱、背街小巷占道拥堵两大市容问题，开展专项精细化整治行动，让辖区街巷既整洁有序，又保留民生烟火气。

温州网讯 日前，瓯海区综合行政执法局聚焦街面广告杂乱、背街小巷占道拥堵两大市容问题，开展专项精细化整治行动，让辖区街巷既整洁有序，又保留民生烟火气。

整治临街广告乱象

焕新沿街立面风貌

针对辖区商铺集中路段存在的店外立牌占道、墙面随意张贴小广告等乱象，瓯海区综合行政执法局精准摸排、分类施策，全力破除街面视觉污染。前期，执法队员对沿街商铺开展分段全覆盖排查，梳理出两大突出问题：部分商铺将促销立牌、指引牌随意放置在人行道上，挤占公共通行空间；不少经营户在门店玻璃、外墙、配电箱乱贴海报、招聘纸条，残留胶渍、废纸堆积，形成“花脸墙”，严重影响市容。

整治过程中，执法队员坚持“教育为先、劝导为主、执法兜底”的原则，采取“先通知、再入户、后清障”的工作模式，逐店上门宣讲市容管理规定，引导商户自行收纳违规立牌、清理门面张贴物。针对老年商户搬运、清洁不便的情况，队员主动提供帮助，协助规整物品、清理残胶废纸。对于屡劝不改、随意散发张贴宣传单的行为，执法人员依法固定证据，暂存违规宣传品，约谈当事人并责令限期整改。

疏通街巷占道堵点

保障通行安全顺畅

背街小巷是居民日常出行的重要通道，更是彰显城市文明的细微窗口。针对群众反映强烈的背街小巷流动摊贩占道经营问题，瓯海区综合行政执法局下沉执法力量，聚焦清晨占道摆摊乱象，开展专项疏导整治。

前期摸排发现，部分菜摊、早餐摊贩将三轮车、货品箩筐直接摆放在狭窄巷道中央，加之电动自行车通行，造成街巷拥堵，不仅影响居民出行，还存在较大交通安全隐患。执法队员采取“劝导为主、帮搬为辅、严管治乱”的柔性执法方式，逐一对占道摊贩进行耐心沟通劝导，主动协助搬运经营、货品，引导摊贩到合规区域规范经营。同时督促摊贩及时清扫经营产生的菜叶、杂物等垃圾，保持街巷环境卫生整洁。针对少数屡教不改、反复“打游击”的占道摊贩，执法人员依法暂扣经营工具、下达整改通知书，严肃立案处置，杜绝乱象反弹。

据统计，本次专项行动共计查处室外公共场所无照经营行为1259起，查处“小广告”乱张贴、户外广告设施（招牌）问题142起。下一步，执法队员将摒弃运动式整治，把广告管控、街巷治理纳入常态化巡查清单，联动社区、物业构建常态化管控闭环，在严管市容乱象的同时，兼顾民生需求，持续擦亮辖区市容环境底色。

来 源：温州日报

原标题： 精细整治市容乱象 瓯海提升街巷“颜值”

记者 夏婕妤 通讯员 林素 项智怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com