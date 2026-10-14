温州的山海本色，都藏在这张美丽自然地图里

天地图温州 2026-10-14 09:31:23

温州枕山面海，山海共生，雁荡奇峰、楠溪清流、百岛烟波绘就浙南独特自然画卷。

温州枕山面海，山海共生，雁荡奇峰、楠溪清流、百岛烟波绘就浙南独特自然画卷。

由温州市自然资源和规划局主办，温州智慧城市和数据研究院有限公司编制的《温州美丽自然地图》，串联市域多样生态美景。邀您循着地图，踏山观海，一同探寻瓯越大地的自然之美。

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自然保护区

浙江南麂列岛国家级自然保护区

@平阳文旅体资讯

组图@平阳文旅体资讯、平阳旅游

@平阳旅游

南麂列岛位于温州平阳县东南海域，被誉为“碧海仙山”“贝藻王国”，是联合国教科文组织认定的世界生物圈保护区，也被列入“国际重要湿地”名录。

其中的主岛南麂岛，别名海山，是列岛52个岛屿中最大的一座，曾入选《中国国家地理》“中国最美十大海岛”。

夜幕下，漆黑的海面泛起幽幽蓝光，蓝眼泪随波荡漾，绵延海岸。荧光氤氲如星空坠海，静谧又浪漫。

地址：平阳县

其他自然保护区

浙江乌岩岭国家级自然保护区、浙江泰顺承天氡泉省级自然保护区

风景名胜区

浙江楠溪江国家级风景名胜区

@温州市楠溪江景区

@浙江文旅资讯

“中国山水诗的摇篮”——国家重点风景名胜区楠溪江位于温州市永嘉县境内，东与雁荡山风景名胜区相连，西接缙云仙都，北与仙居景区接壤。悠悠三百里楠溪江逶迤曲折，融天然风光与人文景观于一体，以水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美而名闻遐迩，是我国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区。整个楠溪江671平方公里的景区分为大楠溪即楠溪江及沿江农村文化景区（简称楠溪江岩头中心景区）、石桅岩、大若岩、太平岩、岩坦溪、四海山、源头八大景区，共有八百多个景点。

楠溪江流域特质的山岩中出现峰笔立、崖如削、洞悬壁的奇异景观，与柔美的楠溪江水景形成强烈对照，极具刚性之美。楠溪江上游溪深林茂，有大批次生原始森林，郁郁葱葱，风韵独具，两岸３万亩滩林，葱茏多姿，绝无仅有以及５０多处多姿多彩的瀑布。楠溪江主流长139.8公里，有所谓“36湾72滩”。 流水柔曲摆荡，缓急有度，泛舟漂游江上，近观郁郁滩林，远眺绵绵群山，俯视澄碧江水，令人心旷神怡。

地址：永嘉县

其他风景名胜区

浙江雁荡山国家级风景名胜区、浙江百丈漈飞云湖国家级风景名胜区、浙江温州仙岩瑶溪省级风景名胜区、浙江瓯海泽雅省级风景名胜区、浙江洞头省级风景名胜区、浙江苍南滨海玉苍山省级风景名胜区、浙江泰顺九峰省级风景名胜区、浙江瑞安寨寮溪省级风景名胜区

森林公园

浙江玉苍山国家级森林公园

组图@苍南发布

浙江玉苍山国家级森林公园地处苍南县西北部，1999年获批国家级森林公园、国家4A级旅游景区。公园面积2239.3公顷，森林覆盖率达96.59%，动植物资源丰富，负氧离子含量高，年平均气温14℃-18℃，是得天独厚的天然森林氧吧。

公园以“石海、林海、云海”三绝为标志，集奇峰、异石、密林、幻云、红日、天湖、清溪、幽谷、古寺于一体，涵盖森林观光、登高览胜、休闲度假、康体养生、科普教育等功能，是浙南知名森林康养避暑目的地。

地址：苍南县

其他森林公园

浙江花岩福泉山国家级森林公园、浙江铜铃山国家级森林公园、浙江温州西郊省级森林公园、浙江平阳棋盘山省级森林公园、浙江泰顺天关山省级森林公园

海洋公园

浙江洞头国家级海洋公园

组图@洞头发布

2012年12月，国家海洋局批准成立洞头国家级海洋公园，这是浙江省首个国家级海洋公园。洞头国家级海洋公园范围包括南北爿山屿、鹿西白龙屿及其周边海域、洞头岛东南沿岸、洞头东部列岛和大瞿岛的周边海域及海岛，选划区总面积311.04平方公里，其中海域面积295.2平方公里。

仙叠岩、半屏山、大瞿岛各岛南岸、东北岸都形成了海蚀桥、海蚀穴、海蚀崖、海蚀平台和沙滩等典型海岸地貌，为研究古海岸地貌和围垦标高，提供十分难得和非常重要的自然科学依据；这些经过大自然雕凿镌刻的礁石岩壁，雄浑峻峭，各具情态，惟妙惟肖，天然成趣，使人遐想，引人入胜。

地址：洞头区

其他海洋公园

浙江温州树排沙省级海洋公园、浙江西门岛国家级海洋公园、浙江苍南七星列岛省级海洋公园、浙江瑞安铜盘岛省级海洋公园

湿地公园

浙江龙港红树林省级湿地公园

组图@龙港市融媒体中心

龙港红树林湿地占地约450亩，成林区域平均高4.5米，是我国红树林生态系统延伸最北的地区之一。据了解，龙港市红树林是浙江省历史悠久、面积较大的红树林之一，数量领先，质量绝佳，每年固定碳量高达570吨，产生的生态经济总价值约达8.9亿元。

红树林是个令人惊叹的独特生态宝库，它们不仅是美丽景观的代表，更是海岸线的守护者，是生态系统稳定与生物多样性保护的关键所在。

随着湿地生态环境的改善，龙港生物多样性日益丰富。据不完全统计，在湿地公园内，已有26种维管束植物和69种野生动物。其中引人注目的是，有两种属于国家二级重点保护动物，另有七种被浙江省列为重点保护动物。

地址：龙港市

地质公园

浙江矾山国家级地质公园

组图@温州发布

浙江苍南矾山国家级地质公园地跨苍南县矾山镇、南宋镇，公园总面积11.33平方公里，划分为鹤顶山地质园区、矿山园区两大片区。

园内明矾石矿产资源禀赋独特，明矾储量占全球60%、全国80%，素有“世界矾都”美誉；留存600余年完整采炼矾工业遗产，古法炼矾工序、矿硐群、古矾窑、福德湾矿工古村保存完好，兼具稀缺地质科考价值、工业历史文化价值，是融合火山地质遗迹与千年矿业文明的综合性保护地 。

地址：苍南县

来 源：天地图温州

原标题： 温州的山海本色，都藏在这张美丽自然地图里~

本文转自：温州新闻网 66wz.com