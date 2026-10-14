温州晚报 2026-10-14 09:42:28

杨府花苑小区树木杂草十余年未曾修剪，遮天蔽日既影响环境也暗藏安全隐患。滨江园林管理所获知后伸出援手，决定国庆过后帮忙整治小区绿化。

温州网讯 “园林工人来了！登高车都开进来了！”昨天上午，杨府花苑小区门口附近站满了业主，兴高采烈地看着小区内鹿城园林绿化管理中心滨江园林管理所工作人员修剪树木。

杨府花苑小区树木杂草十余年未曾修剪，遮天蔽日既影响环境也暗藏安全隐患。滨江园林管理所获知后伸出援手，决定国庆过后帮忙整治小区绿化。

终于给树“理发”了

早在前一天下午，滨江园林管理所副所长马陈子就已来杨府花苑实地查看，把每棵树的情况摸了个遍，连夜部署工作方案。昨天上午7时30分，6名园林工人开着登高车进场。

“我们小区的树木花草至少七八年没‘理发’了！”2幢101的翁阿婆站在自家门口念叨，“整个乱糟糟的，蚊蝇虫子特别多，我家窗台不得不做了厚密的纱窗。”

登高车的臂杆缓缓升起，工人悬在半空中，刀起枝落，枝叶纷纷坠下。

赵女士家一楼的窗户，被桂花树枝叶遮得严严实实。当工人们一点点修剪后，明亮的阳光“哗”地涌进窗口。“亮堂多了！”赵女士从屋里出来，抬头望着窗口，连说了几个“好”。

最难的砍了一个多小时

从上午到下午2时多，小区其他树木已差不多处理完毕，只剩下一块最难啃的“骨头”——三棵百香果树的藤蔓，把一棵香樟树与榕树紧紧缠绕在一起，远望去“合体”成了一棵大树。

这是早年业主种下的，这些年藤蔓沿着树干一路攀爬，爬到四层楼高的树顶，并翻上了五楼的阳台铁窗。新藤缠着旧藤，靠近树顶的老藤早已枯萎，远远看去，活像一个巨大的“鸟巢”，业主们多次要求清理。

园林工人站在登高梯上，抡起砍刀，一刀一刀，大片藤蔓从树上掉落，悬在半空，三名工人绑上绳子，在树下合力才将其拖拽落地。从下午3时不到一直忙到4时多，整整一个多小时，这块“硬骨头”才被啃下。

从“无人管”到“一起管”

夕阳西下，忙碌了一整天的工人们收起工具，几位阿婆站在门口挥手，小区里第一次显得这么敞亮。看着绿化修剪过的小区，业主们忍不住感慨道：“整改好了，我们住着也舒服多了。”这句朴素的话，道出了这个老旧小区居民最真切的期盼。

从卫生费的收取，到如今在园林部门驰援下，十余年未打理的树木终于“理了发”，困扰杨府花苑小区的“老大难”问题一个一个被化解。宏源社区副主任余智利告诉记者，杨府花苑的每一步都离不开居民自己的参与。社区能做的就是搭好台、牵好线，真正唱戏的还是业主自己。他表示，社区将继续协助小区推进停车收费等长效方案的落实，让这场自治突围走得更稳、更远。

来 源：温州晚报

原标题： 杨府花苑“垃圾山”小区剪出亮堂新貌

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com