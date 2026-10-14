鹿城发布 2026-10-14 10:05:31

10月13日，鹿城区委书记张崇波参加“亲清直通车·鹿力同心面对面”政企恳谈会——科技创新和产业创新深度融合暨企业研发机构培育“燎原计划”座谈会。

10月13日，鹿城区委书记张崇波参加“亲清直通车·鹿力同心面对面”政企恳谈会——科技创新和产业创新深度融合暨企业研发机构培育“燎原计划”座谈会，与科创平台、孵化器运营机构、重点企业研发机构代表座谈交流，共同学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述精神，共商科技创新与产业创新融合发展大计，为高水平建设创新鹿城凝智聚力。

座谈会上，与会代表围绕关键核心技术攻关、产学研协同创新、创新人才引育、科技成果转化落地等，踊跃建言献策、提出意见建议。张崇波对大家在增强企业自主研发能力、促进科技成果转化应用等方面的积极成效给予充分肯定，并指出，科技创新是引领发展的第一动力，是塑造发展新优势、赢得未来主动权的关键所在。要以“置顶首位”理念抓创新，坚定走好创新发展“华山一条路”，保持战略定力、增强攻坚韧劲，做深做透“两篇大文章”，形成“大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目”的广泛共识和行动自觉，大力实施“123”创新发展工程，系统打好“两区四平台一集群”组合拳，促进科创影响力持续扩大、产业竞争力持续提升、城市亲和力全面彰显，加快推动发展模式向创新驱动全面转变，助力温州提速建设“AI示范应用第一城”。

张崇波强调，要以“三大计划”举措强攻坚，推动创新资源加速集聚、创新主体蓬勃生长、创新应用持续涌现。要抓平台，紧扣温州企业研发机构培育“燎原计划”，分层分类推进高能级平台、大孵化器平台、企业研发机构平台建设，在应用研究、成果转化等领域全力突破，因地制宜发展新质生产力。要抓企业，深入实施科技企业“森林计划”，健全“小升高、高壮大”梯度培育体系，支持链主企业牵头组建创新联合体，持续在招商引资、招大引强、招才引智上攻坚突破，以链式招商集聚产业、以才引才汇聚智力、以平台聚项目承载资源，着力构建“乔木参天、灌木茁壮、草木葱郁”的创新生态。要抓AI赋能，全面实施“AI+”行动计划，聚焦应用场景、大模型、算力等关键领域，加速培育“十大AI应用社区”，深化“AI+制造”“AI+文化”“AI+未来人居”等融合应用。

张崇波强调，要以“四最标准”优生态，迭代完善“拨投联动”机制，大力实施产业链链长制，充分发挥“科技副总”“产业教授”“AI行业翻译官”等作用，推进Token工厂等新型基础设施建设，推动科学家、企业家、创投家“三界融合”，全力建设以人才成长“最佳沃土”、企业发展“最好摇篮”、融合协同“最高质效”、政策服务“最为有感”为鲜明特征的一流创新生态。

鹿城区领导余长友、戴冕、叶小剑、王坚参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城区召开“亲清直通车·鹿力同心面对面”政企恳谈会

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com