温州都市报 2026-10-14 09:42:29

本周，浙BA省级争霸赛第六轮比赛将举行，温州三支队伍将全部踏上客场征程，而面对的对手各有特点，考验各不相同。

温州网讯 本周，浙BA省级争霸赛第六轮比赛将举行，温州三支队伍将全部踏上客场征程，而面对的对手各有特点，考验各不相同。

本周三，温州队将挑战C组垫底的海宁队。海宁队目前战绩仅为1胜3负，但队内头号得分手李聪聪是去年嘉兴队的绝对主力、今年嘉兴赛区预选赛的得分王，个人进攻能力相当突出。温州队刚刚用一场破百大胜重新找回了进攻节奏，以颜谋植、朱浩元、叶光辉等为核心的多点开花体系日趋成熟。面对防守相对薄弱的对手，温州队需要保持专注，避免产生轻敌情绪。

本周四，瑞安队将挑战绍兴队。这场比赛原定于10月15日在瑞安进行，因与其他赛事冲突，组委会经过研究，决定将本场比赛与11月28日绍兴队主场对阵瑞安队的比赛进行主客场对调。

绍兴队目前1胜3负，仅比四战全负的临安队稍好，排名B组倒数第二。但这支球队的特点与瑞安队颇为相似——守强攻弱，韧性十足。三场失利中，除了输给永康队17分，另外两场均是小比分落败。

10月18日，苍南队将挑战义乌队。义乌队本赛季表现可圈可点：首战大胜湖州队，随后客场4分惜败宁波队，回到主场拿下云和队，上一轮客场不敌富阳队。在被公认为“死亡小组”的D组中，义乌队目前以2胜2负力压嘉兴队和宁波队，暂列小组第三。

从数据来看，义乌队进攻端排名靠后，但失分控制较好，是典型的“重防守、轻进攻”型球队。作为一支新军，义乌队年轻球员居多，状态起伏较大。苍南队目前四战全胜，若能抢好开局，战胜对手的概率较大。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA省级争霸赛第六轮今起开打 温州三支队伍均客场作战

记者 严嘉瑜

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