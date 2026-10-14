温州都市报 2026-10-14 09:42:30

蒲州街道相关负责人表示，“瓯丰”生鲜超市关停的原因主要是场所存在安全隐患。至于后续是否重新开业，以及消费者手中消费卡如何处理，需要联系商务部门了解。

温州网讯 近日，有市民拨打新闻热线反映，持有一张“瓯丰”生鲜超市（龙湾门店）的储值卡，尚未消费，但该店因安全原因被关停，担心卡内千元余额无处使用，想了解门店后续是否重新营业，若不再经营卡该如何处理。

10月12日，记者来到龙湾区蒲州街道上江路，看到“瓯丰”生鲜超市（龙湾门店）店门紧闭。大门上贴着一张安全提示，落款为龙湾区人民政府蒲州街道办事处。提示称，该地点存在安全隐患，在未整改消除隐患前，不宜做生产经营使用。

当天下午，记者联系到蒲州街道相关负责人。该负责人表示，该超市关停的原因主要是场所存在安全隐患。至于后续是否重新开业，以及消费者手中消费卡如何处理，需要联系商务部门了解。

记者在“天眼查”查询发现，“瓯丰”生鲜超市（龙湾门店）对应的工商主体为温州瓯丰农副产品超市有限公司。记者拨打天眼查上登记的企业联系方式，对方称该号码是汽车4S店客服电话，并非温州瓯丰农副产品超市有限公司，近期她已多次接到询问该公司相关事宜的电话。

10月13日，记者联系到龙湾区商务局贸易市场科相关负责人。该负责人表示，商务部门已经知悉此事，街道也在处理，目前正在跟进。此前他们曾与超市负责人（法人）联系过，但现在对方手机有时不接。

对于市民手中的储值卡，该负责人了解后表示，因为商务部门没有执法权，如果商家关门且联系不上，消费者只能通过民事诉讼维护自身权益，但要留存证据。此外需要注意的是，如果是自己购买的储值卡，可以起诉；但若是别人赠送的，起诉主体是否本人，需要提前咨询相关法律人士。

来 源：温州都市报

原标题： “瓯丰”生鲜超市龙湾门店关停 有市民反映千元储值卡无处用

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com