鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-10-14 10:05:32

10月13日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神、文章精神、回信精神，部署鹿城区贯彻落实意见。

10月13日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神、文章精神、回信精神，部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神。会议指出，要抓好贯彻落实，始终把旗帜鲜明讲政治摆在突出位置，深入践行“八八战略”，紧扣习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”工作部署。要强化责任担当，锚定“一区三地五城”发展定位，以“六干六拼·攀高争先”行动为引领，坚定扛起“经济大区挑大梁”使命担当，深入实施新一轮“强城行动”，高质量完成全年各项目标任务。要更好统筹发展和安全，以安定和谐的社会大局推动鹿城区高质量发展。

会议传达学习了习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神。会议指出，要强化治安整体防控，系统防范重点领域风险隐，让风险防范走在事故前面、让平安守护跑在隐患前头，一体推进更高水平平安鹿城、法治鹿城建设。要加强矛盾纠纷化解，加快推进街镇综治中心、村社综治工作站的规划建设，发扬新时代“枫桥经验”，深度融入“14921”多元解纷体系，持续优化“三方议事堂”运行机制。要全面凝聚工作合力，政法委要发挥好牵头抓总、统筹协调作用，各街镇各部门要各司其职、各负其责，加强密切合作，联动推进，做到管发展必须管安全稳定、管行业必须管安全稳定，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神。会议指出，要优化公共服务供给，牢固树立和践行正确政绩观，注重“小切口、大民生”，高标准推动基本公共服务一体化，深化公共服务“七优享”工程。要扎实办好民生实事，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，全面落实好省市区三级民生实事项。要持续加强服务保障，聚焦“一老一小一弱”关键群体，全面落实各项兜底保障政策，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，为高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样板夯实民生根基。

会议传达学习了习近平总书记给四川大学全体师生回信精神。会议指出，要深化校企合作，持续健全四川大学新材料与数字时尚温州创新中心建设，充分发挥科技创新成果对产业转型升级的引领驱动作用。要加强战略布局，坚持教育优先发展战略，深化“人工智能+教育”改革，优化教育布局，提升教育建设水平，着力培养学生的科学精神、创新思维和实践能力。要建强人才队伍，以教科人一体化发展为主线，推动教育培养人才、人才引领创新、创新驱动发展的良性循环，构建多层次人才支撑体系。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com