平阳发布 2026-10-14 10:05:32

10月13日，平阳县新一轮“强城行动”工作推进会召开。

10月13日，平阳县新一轮“强城行动”工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，全面落实党中央和省市有关决策部署，进一步凝聚合力、决战决胜，攻坚新一轮“强城行动”，加快打造温州大都市区副中心“主窗口”、龙平苍一体化“主中心”。

平阳县领导陈桂雷、曾上俊、陈栋等参加会议。

会议全面总结了前阶段工作成效，听取平阳县新一轮“强城行动”推进情况汇报，系统梳理工作推进中的难点堵点问题，研究部署下阶段重点任务。

孟晓斌指出，自平阳县深入实施“强城行动”以来，各指挥部、各有关部门紧盯目标、扎实工作，取得了阶段性成效。面对新形势、新机遇，要牢固树立和践行正确政绩观，以新一轮“强城行动”为牵引，持续加大项目攻坚力度，加速打造标志性成果，全面提升主中心能级，奋力谱写平阳城市高质量发展新篇章。

孟晓斌强调，要对标定位方向，切实增强“不进则退、慢进亦退”紧迫感、危机感，深入推进以人为本的新型城镇化建设，让城市发展成果更多更公平惠及平阳县人民，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。要攻坚重点项目，紧盯各项目标任务，倒排工期、挂图作战，抢抓城市更新相关政策机遇，精准开展产业链招商，以优质项目支撑城市功能迭代升级，进一步夯实强城支撑。要深耕产业赋能，坚持以产兴城、以商聚人、以旅促融，深入实施服务业扩能提质行动，持续巩固提升“一红三南五里”文旅成效，加快实现产城人融合发展，进一步激活强城动能。要提升功能品质，持续提升城乡风貌、民生供给和治理能力，推动城市更新成果向完整社区、美丽城镇延伸，深入推进公共服务一体化，全力维护平阳县平安稳定大局，进一步丰富强城内涵。要聚焦机制保障，强化指挥部实体运行和统筹调度，及时总结推广好经验好做法，进一步凝聚强城合力，在平阳县营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围。

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原标题： 全县新一轮“强城行动”工作推进会召开

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com