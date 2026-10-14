泰顺举行“请你来协商”活动：聚力乡土人才培育 助力乡村振兴产业发展

泰顺发布 2026-10-14 10:05:32

10月13日，泰顺县委书记张银贵参加聚力乡土人才培育 助力乡村振兴产业发展“请你来协商”活动。

10月13日，泰顺县委书记张银贵参加聚力乡土人才培育 助力乡村振兴产业发展“请你来协商”活动。张银贵强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要论述，全面落实省委、市委有关部署要求，深入实施“1611登峰行动”，把人才培育摆在突出位置，下大力气统筹做好“引育留用”文章，持续激活乡村内生动力、夯实强县富民根基，为加快建设“两区两高地”提供更有力支撑。

泰顺县政协主席赖立峰主持会议，泰顺县领导童德平、郭素琴、夏盛群参加。

会上，泰顺县人力社保局汇报泰顺县乡土人才培育基本情况。有关泰顺县政协委员、乡镇代表分别从乡土人才培育体系建设、创新型项目人才培育、青年人才集聚、乡土文化人才挖掘、石雕非遗人才扶持等多个角度建言献策，提出一系列有思考、接地气的意见建议，为泰顺县人才工作打开新思路。相关职能部门一一予以回应。

张银贵感谢政协委员提出的意见建议。他指出，本次协商活动形式好、选题准、建议实，充分体现了政协委员立足岗位履职尽责、心系泰顺发展大局的担当与情怀。有关部门要认真梳理、充分吸纳，把大家的智慧转化为实实在在的工作举措。希望泰顺县政协继续带领和引导广大政协委员，持续发挥人才荟萃的优势，坚持产才融合双向发力，统筹本土人才培育与外部人才引聚，完善人才发展生态，为泰顺县高质量发展筑牢坚实人才支撑。

张银贵指出，当前泰顺正处在加快建设“两区两高地”的关键阶段，泰顺县上下要以更宽视野、更大力度抓好人才工作，聚焦“产业、就业、创业、乐业、敬业”协同发力，以产业强基带动就业扩容，以创业创新激发内生动力，以乐业敬业厚植人才成长沃土，让各类人才在泰顺有奔头、有干劲、有作为。要按“需”引才，紧扣产业所需、发展所向、实际所能，坚持以产业集聚人才、以平台培育人才，通过“四轮驱动”发展生态工业，“串珠成链”推进文旅发展提质增效，“土特产富”加快农业强链延链，让泰顺成为人才发挥光热的舞台。要据“实”育才，突出实用导向、注重实际效果，探索建立以企业实际使用为导向的人才认定机制，扎实开展乡土人才摸排建档、动态管理、梯度培养，以项目合作、技术攻关、智力服务等方式培育优质人才。要用“心”留才，坚持服务人才“不在一时、重在平时”，用心用情做好服务保障，加强各级各类人才服务资源整合，推进一口管理、联合考核，以最高礼遇、最大诚意构建近悦远来人才生态，持续营造尊重人才、器重人才、倚重人才的浓厚氛围。要尽“力”用才，坚持在用中培养、以用促育，健全闭环落实机制，让各类人才在协同作战中各展所长、各尽其能，实现人才成长与事业发展双向成就、双向赋能。

赖立峰表示，要提高思想认识、激活人才“一池春水”，把加强乡土人才培育作为服务乡村振兴的重要着力点，深入调研谋良策、精准建言聚共识、聚力助推抓落实，为泰顺县跨越赶超高质量发展注入源源不断的人才动能。要助推体系完善、涵养人才“百川活水”，立足县域产业基础、发展方向和人才现状，助推构建“选、育、留、用”全链条培育体系，在外部赋能中激发乡土人才内生潜能。要凝聚多方合力、汇聚人才“千泓碧水”，主动靠前、密切协作，在政策供给、资金投入、项目布局等方面向乡土人才倾斜，常态化开展结对帮扶、技术指导、项目对接，倾听人才心声、反映基层民意、汇聚发展良策，助推各项人才举措落地落细、见行见效。

来 源：泰顺发布

原标题： “请你来协商”活动举行：聚力乡土人才培育 助力乡村振兴产业发展

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com