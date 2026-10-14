情暖重阳敬桑榆，苍南县四套班子领导开展重阳节走访慰问活动

苍南发布 2026-10-14 10:04:44

在重阳节来临之际，苍南县四套班子领导林海涵、孟晓晨、林森森、叶信迪分别率队开展重阳节走访慰问活动，给部分百岁老人和生活困难老年人送上党和政府的关怀和温暖，并向苍南县老年人致以节日问候和美好祝福。

金秋送爽,丹桂飘香。在重阳节来临之际，苍南县四套班子领导林海涵、孟晓晨、林森森、叶信迪分别率队开展重阳节走访慰问活动，给部分百岁老人和生活困难老年人送上党和政府的关怀和温暖，并向苍南县老年人致以节日问候和美好祝福。

10月13日下午，苍南县委书记林海涵走访慰问了部分百岁老人和困难老年人，为他们送上节日的祝福。苍南县委副书记周建强参加慰问。

“重阳节到了，祝您节日快乐、身体安康！”林海涵一行先后来到百岁老人黄发忍和困难老年人陈宝珍、杨崇中的家中，与老人及家属促膝而坐、亲切交谈，细致询问老人日常饮食起居、身体健康状况，认真倾听老人追忆往事。他叮嘱老人家属，要用心照料好老人生活起居，传承孝亲敬老优良家风，陪伴老人安享晚年。林海涵说，老年人健康长寿是家庭之福，更是社会宝贵财富。属地乡镇及相关部门要持续抓实老龄工作，常态化关心关注老年群体生活冷暖，用心用情做实做细助老服务，以实际行动弘扬尊老、敬老、爱老、助老传统美德，让每一位老人都能拥有幸福美满的晚年生活。

慰问中，林海涵指出，尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。苍南县上下要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，全面落实积极应对人口老龄化国家战略，持续完善城乡养老服务设施，迭代提升养老服务供给品质；立足本地资源禀赋培育壮大银发经济，把各项惠老利老政策落到实处，切实推动实现老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨率队赴灵溪镇、藻溪镇开展重阳节走访慰问活动，给百岁老人及生活困难老年人送上慰问金、慰问品。

“老人身体怎么样？”“日常起居都是谁来照料？”在生活困难老人章步松、黄细兰家中，孟晓晨关切询问老人身体健康状况、日常起居和照料保障情况，并送上慰问品。她叮嘱老人保重身体、放宽心态，安心安享晚年。同时，相关部门及乡镇干部要常态化开展入户走访，主动靠前倾听老人诉求，精准落实各项养老帮扶政策，及时帮助老年人解决生活中遇到的急难愁盼问题，用心用情做好困难老人兜底保障工作。

在百岁老人庄秀英、李世笔家中，孟晓晨与老人及其亲属亲切交谈，细致询问饮食起居、日常照料和健康情况，并送上镌刻“福寿康宁”的牌匾。孟晓晨说，家有一老，如有一宝，百岁老人更是家庭和社会的宝贵财富。她叮嘱老人家属，要继续悉心照料好老人的生活起居，多陪伴、多关怀，以实际行动传承孝亲敬老的传统美德；各地各部门要从细微处着手做好各项养老服务保障，持续优化养老供给，让老年人的生活更加安稳、更具幸福感。

苍南县人大常委会主任林森森带队到赤溪镇走访慰问百岁老人及生活困难老年人，为老人们送上暖心关怀与节日祝福。

在百岁老人许益敬家中，林森森亲切询问老人日常起居、饮食作息以及身体康健情况。老人虽年逾百岁，但气色红润、精神状态良好。林森森给老人送上慰问金与慰问品，祝愿老人福寿安康、颐养天年。他嘱咐老人家属要悉心照料老人日常起居，时刻关注老人身心健康。同时要求相关部门持续传承弘扬尊老敬老传统美德，精准对接老人实际需求，主动帮助解决生活难题，切实保障老年群体生活质量，让老人安享幸福舒心晚年。

苍南县政协主席叶信迪带队来到金乡镇，上门走访慰问辖区百岁老人，为老人送上“福寿康宁”牌匾、慰问品与慰问金，向老人致以节日的问候与美好祝福，并细心询问老人的生活起居与健康状况。

在百岁老人家中，叶信迪将寓意吉祥的“福寿康宁”牌匾交到老人和家属手中，随后和老人及家属亲切交谈，仔细查看老人居住环境，耐心了解日常饮食作息、就医照料等情况，叮嘱家属要用心做好照料陪伴，细心呵护老人身体健康。叶信迪祝愿老人福寿安康，乐享晚年，并感谢家属多年来无微不至的悉心照料。

来 源：苍南发布

原标题： 情暖重阳敬桑榆，县四套班子领导开展重阳节走访慰问活动

记者 林明明、李虹蝶、徐舒婷、秦子瀚

本文转自：温州新闻网 66wz.com