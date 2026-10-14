新华网 2026-10-14 10:15:52

公安部网安局10月14日公布4起涉舆情敲诈等类型黑恶犯罪典型案例。这4起案例包括刘某某等人敲诈勒索案，马某等人强迫交易、寻衅滋事案，齐某某、黄某敲诈勒索案，周某敲诈勒索案。

在刘某某等人敲诈勒索案中，山西太原公安网安部门打掉一个网络舆情敲诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。经查，犯罪嫌疑人刘某某伙同周某某、闫某、马某在各大网络自媒体平台注册账号，建立自媒体矩阵，通过针对性发布某省知名企业负面网络帖文，逼迫企业主动联系删帖，再以“加入商业俱乐部”“赞助商业年会”等为名变相勒索钱财。目前，案件已依法移送检察机关审查起诉。

在齐某某、黄某敲诈勒索案中，山东威海公安网安部门打掉一个以齐某某为首的网络舆情敲诈犯罪团伙。经查，齐某某伙同黄某等人在网络自媒体平台注册账号，通过打造“正义人设”，吸引大量网民关注，随后利用自媒体账号影响力，通过拍摄“碰瓷”视频，向多家企业、个体户索要财物，实施敲诈勒索。目前，案件正在进一步侦办中。

公安部网安局提醒广大群众，一是增强防范意识，主动识别风险。遭遇有组织的网络围攻、恶意敲诈、暴力催收、非法引流等情况，注意留存证据，第一时间报警求助。二是积极举报线索，共同维护秩序。发现涉网黑恶违法犯罪线索，可通过公安部等公布的举报渠道举报，相关部门将严格保护举报人个人信息。

来 源：新华网

原标题： 深化扫黑除恶·我们在行动丨公安网安部门公布4起涉舆情敲诈等类型黑恶犯罪案例

记者 李明辉 樊欣阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com