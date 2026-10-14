中国天气网 2026-10-14 10:15:52

今天（10月14日），受冷空气影响，东北气温继续下降，哈尔滨等地最低气温将为下半年来首次跌破冰点。明天起，新一股冷空气将登场，影响范围广泛，本周末至下周初长江以北气温将大面积创新低。受冷暖空气交汇影响，今明天南方多地有较强降雨，江淮、江南部分地区降雨的同时还伴有强对流天气，公众需关注预警预报信息，外出带好雨具。

南方多地有较强降雨伴强对流 湖南江西等局地或遭大暴雨

今明天，受冷暖空气交汇影响，南方多地有较强降雨，贵州中北部、重庆中南部、湖北南部和东部、湖南北部、江西北部、安徽南部、浙江西南部、云南等地部分地区有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

中央气象台预计，今天，重庆南部、贵州北部、湖北南部、湖南北部、云南西部等地部分地区有大雨，其中，重庆东南部、贵州东北部、湖南北部等地部分地区有暴雨。

明天，重庆东南部、贵州东北部、湖南北部、湖北南部、安徽南部、江西北部、浙江西南部、甘肃东部、云南西部和南部、新疆北部等地部分地区有中到大雨，其中，湖南北部、湖北东南部、江西北部、安徽西南部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

气象部门提醒，今明天，西南、江南等地雨势明显加强，多地降雨的同时伴随雷电、短时强降雨等强对流天气，公众需关注预警预报信息，外出带好雨具，注意交通安全。

东北多地气温将跌破冰点 明起新一股冷空气来袭

昨天，受冷空气影响，东北、华北等地出现降温，且北风加大。今天东北多地气温将继续下降，大城市中，哈尔滨今天最高气温将降至9℃，最低气温仅有-2℃，将为今年下半年来首次跌破冰点。

明天起，新一股冷空气将登场，将自西向东影响我国大部地区。这股冷空气实力更强，影响范围更广，届时长江以北大部地区气温会陆续创下半年来新低。像乌鲁木齐16日的最高气温将在下半年首次跌破10℃，西宁17日的最低气温将跌破冰点，寒意上线。

在这股冷空气到来之前，南方多地气温将持续偏高，华南地区不排除还有高温出现。广州未来一周最高气温将维持在30℃以上，暑热仍存。但下周初，随着这股冷空气南下，江南暑热将逐渐消退，秋凉上线。

来 源：中国天气网

原标题： 南方多地有较强降雨伴强对流 明起新一股冷空气将登场

本文转自：温州新闻网 66wz.com