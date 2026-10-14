新华网 2026-10-14 10:15:52

沙特阿拉伯主导的多国联军发言人图尔基·马利基13日晚在社交媒体连发多条帖文称，联军当天已拦截并摧毁射向沙特境内的6枚导弹和3架无人机。据沙特民防部门消息，导弹拦截碎片造成人员受伤、建筑受损。

马利基说，也门胡塞武装向沙特东部城市哈拉德和宰赫兰分别发射一枚弹道导弹，被联军拦截。此外，联军在利雅得省和沙特南部地区拦截4枚巡航导弹和3架无人机。

新华社记者当晚在沙特首都利雅得听到爆炸声。另据目击者称，当晚在靠近宰赫兰的东部城市达曼听到爆炸声。沙特国家预警平台当晚向利雅得市和东部省等地发布警报。

沙特民防总局14日凌晨发表声明说，两枚巡航导弹在利雅得被拦截后产生的碎片坠落，造成4人受伤、15栋住宅受损。

沙特联军13日还发表声明证实，联军当天实施一项特别军事行动，打击胡塞武装支撑其军事行动的重要资源设施。声明说，这些设施包括位于也门首都萨那的也门石油公司萨巴哈中央站，以及位于荷台达、萨那和扎马尔的地下燃料储备库、燃料储罐和用于燃料运输、卸载的码头设施。

声明表示，此次行动旨在削弱胡塞武装用于威胁沙特、也门及红海南部航道的相关能力。联军在行动过程中采取了预防措施，以避免对平民造成损害。声明还要求胡塞武装立即停止一切针对平民和民用设施的袭击。

来 源：新华网

原标题： 沙特主导联军称在多地拦截导弹和无人机

记者 罗晨 王海洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com